Zaffari faz obra em supermercado e desperta curiosidade de moradores

Movimentações recentes em um terreno ao lado de um dos supermercados Zaffari, na Zona Sul de Porto Alegre, despertaram logo a curiosidade da vizinhança. O que não é novidade, porque o maior grupo supermercadista gaúcho sempre atrai a atenção da população, entre clientes e não clientes da bandeira.

A coluna buscou a rede para saber o que estava acontecendo na pequena área, que foi comprada e teve construção demolida. Foi justamente isso que atiçou perguntas sobre o que a bandeira iria fazer no lote ao lado da loja da avenida Otto Niemeyer, no bairro Tristeza.

"O terreno de pequena dimensão, na esquina da rua Armando Barbedo com a travessa Germano Garcia, está sendo preparado para servir de estacionamento ou ponto de espera para veículos de fornecedores, com o objetivo de diminuir a presença dos veículos na via pública", esclareceu o Zaffari, após questionamento enviado pela coluna.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a licença para demolição total é de outubro de 2021. Depois disso, a rede estava autorizada a fazer "poda, transplante e remoção vegetal", que é comunicada em placa existente na frente do terreno.

Perto da loja da Otto, a alguns quarteirões, há obras sim, para preparar o antigo supermercado da bandeira Nacional para virar um Zaffari, seguindo padrão das novas lojas. O modelo que melhor espelha o layout é a unidade da avenida Panamericana, o Zaffari Lindoia, aberto em junho de 2021.

Além do ex-Nacional da avenida Wenceslau Escobar, também está em andamento a reforma com ampliação do prédio que foi do concorrente na avenida Lucas de Oliveira, no bairro Mont'Serrat, que será finalizado para reabertura no segundo semestre.

Outro futuro empreendimento da marca está em execução ao lado do Shopping Moinhos de Vento, que é do fundo de investimentos e participações ao grupo. No terreno, com tapumes instalados e visíveis pelo acesso na rua Dr Timóteo, será erguido o Zaffari Moinhos.

Tem mais obra do grupo prestes a começar na avenida Nilópolis com rua Carazinho, que também teve loja do nacional até o fim de 2021. Na avenida Carlos Gomes, está em construção um novo Shopping Bourbon, que era projetado, antes da pandemia, para ser finalizado em 2022. O grupo não comenta o andamento da obra.

Há mais três empreendimentos do Zaffari que devem ter começo de obra este ano ainda - o Jardim Itália, na antiga Gaúcha Cross, na Zona leste da Capital, o power center em Gravataí e o Boulevard Germânia, que segue conceito de bairro-cidade, em Novo Hamburgo.