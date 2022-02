Zaffari acelera obras do próximo supermercado que vai abrir em Porto Alegre

Qual vai ser o próximo Zaffari a abrir as portas? Quem acompanha a coluna Minuto Varejo tem lido sobre os novos empreendimentos. A novidade é que o prazo para a estreia do novo super foi encurtado. A obra para moldar o prédio que já teve um Nacional, no bairro Mont'Serrat, zona nobre de Porto Alegre, ao novo padrão de loja da bandeira gaúcha está sendo acelerada, diz a varejista.

Ao ser questionada pela coluna do andamento da execução, o Zaffari, seguindo o estilo de resposta curta e direta, limitou-se a dizer que " o novo Zaffari da avenida Lucas de Oliveira , 740, na esquina com a Rua Pedro Ivo, está acelerando suas obras para transformar a edificação existente e as novas áreas construídas para ampliação".

Pelas informações do licenciamento na prefeitura, a obra era orçada em R$ 5,1 milhões, valor que deve ter sofrido alteração para mais devido aos custos da construção civil, 320 empregos na execução. O número de vagas para a operação deve girar entre 120 e 150.

Na notícia que a coluna lançou em julho de 2021, a conclusão do Zaffari da Lucas era projetada para o fim de 2022. O segundo semestre continua valendo, mas deve ser mais cedo, pelo novo cronograma. "A previsão de conclusão e inauguração continua para o segundo semestre de 2022."

A unidade segue o conceito de empreendimento de vizinhança, que ganhou ainda mais relevância no pós-pandemia, com os novos hábitos e o home-office que veio para ficar. A descrição sobre o projeto reforça a conveniência da filial.

Supermercado da Lucas vai seguir o padrão de loja da avenida Panamericana, na Zona Norte. Fotos: Luiza Prado/JC

Sobre o modelo da futura loja, o grupo diz que "terá a arquitetura e o layout dentro dos padrões utilizados nas últimas unidades da empresa dedicadas ao varejo de proximidade".

Para quem não conhece, é só dar uma olhada em três unidades em diferentes regiões da Capital. Uma delas é uma quase vizinha à futura unidade, o Zaffari da Cabral, que fica na rua Cabral, no bairro Rio Branco.

Mas fica mais o modelo quando as referências forem os supermercados da avenida Juca Batista, aberto em 2016, e o da avenida Panamericana, o Zaffari Lindoia , penúltimo a ser inaugurado, em junho do ano passado. Antes da unidade da Zona Norte, a última a ser levada ao mercado havia sido a da Juca Batista. Na semana que foi aberta a do Lindoia, estreou ainda o supermercado do Bourbon Teresópolis

Além do ponto da Lucas, mais dois empreendimentos em áreas onde tiveram unidades do Nacional estão em implantação.

O Zaffari também tem obras no terreno do Shopping Moinhos de Vento , que é da gestora do o fundo de investimento do grupo, a Páteo. A nova loja está em construção no acesso pela rua Dr Timóteo.

O futuro Zaffari Moinhos é um dos novos supermercados também em obras e que deve ser aberto até 2023

Na avenida Nilópolis com a rua Carazinho, vai ser erguido o prédio do Zaffari Bela Vista, com aporte de quase 100 milhões. Também estão previstas duas torres residenciais no terreno. O Nacional saiu do local no fim de 2021

Para atualizar a lista de projetos da bandeira

Na Capital, outro Bourbon está em obras, na avenida Carlos Gomes , com abertura inicialmente prevista para 2022, mas que, devido à pandemia, deve ser adiada. O grupo não informa o novo prazo.

Os outros empreendimentos incluem o Zaffari Itália , na mega área na antiga Gaúcha Cross, na avenida Protásio Alves, na Zona Leste, que deve começar este ano e já tem licença de instalação. O complexo Belvedere terá um hipermercado da rede e está na fase de preparativos para implantação na área às margens da avenida Tarso Dutra.