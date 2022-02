Ex-franqueado da Pizza Hut reabre pontos com sua própria pizzaria em Porto Alegre

Uma semana depois de fechar todos os pontos de rua que ainda restavam da Pizza Hut em Porto Alegre o agora ex-fraqueado surge com uma novidade. O empresário que atuou por mais de 20 com a marca global acaba de abrir a sua própria pizzaria. Isso mesmo. Como assim?

A coluna e mais colegas do Jornal do Comércio receberam na redação unidades do produto e explicação sobre a Dhuy, nome do novo fast-food do ex-franqueado Henry Chmelnitsky, que até janeiro também era presidente do Sindicato da Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha).

O Minuto Varejo foi o primeiro a noticiar o fim das lojas, na terça-feira (1). As quatro operações (nos bairros Auxiliadora, Jardim Lindoia, Alto Petrópolis e Ipanema) funcionaram até a noite do dia 31. A franquia, que faz parte de um grupo norte-americano, diz que terá, em breve, mais unidades na Capital e no Estado. Restaram apenas quatro, sendo duas no Aeroporto Salgado Filho (nenhuma com tele-entrega), uma em Canoas e outra em Passo Fundo.

Chmelnitsky alegou que já estava em fim de contrato e que buscava outros desafios. À coluna, também disse que a pandemia havia feito feito ele repensar sobre estilo de vida e que trabalhava em outro projeto, que em breve pretendia lançar. Foi o que fez nesta segunda-feira (7).

A Dhuy deve abrir nos antigos pontos da Pizza Hut. O primeiro estreou na rua Pedro Ivo. Na fachada, a nova marca já foi estampada. O serviço é de delivery e retirada no local. A previsão é que na semana que vem abram Ipanema e Protásio, segundo o atendente.

Aliás, o telefone é o mesmo que era usado nas antigas franquias. O empresário também manteve o mesmo quadro de pessoal e o cadastro de consumidores. Na noite de estreia, clientes novos tinham 50% de desconto no pedido. Perguntas sobre a mudança e ainda a diferença entre as pizzas têm sido comuns. O atendente busca mostrar por que a Dhuy não é a Pizza Hut.

E o que tem de diferente?

Na nota enviada para a redação, o negócio se intitula como "pizza inclusiva". "O propósito foi um produto saboroso, inclusivo e inovador, com características nacionais", diz o texto. O cardápio tem, para dar conta da diferenciação, opções sem glúten e lactose, segundo os donos. Os preços partem de R$ 50,00 (pizza salgada média) e R$ 80,00 (grande) e R$ 20,00 (individual doce) até mais de R$ 69,00.

O nome do negócio é inspirado em culturas indígenas como a Tupi-guarani, com denominações que também se distribuem pelo cardápio, com referências ambientais, da flora a rituais.

"As massas são exclusivas, com fornecedores criteriosamente selecionados para oferecer uma gastronomia saudável", diz Chmelnitsky, indicando que "segurança alimentar" é um pilar do negócio. Ele diz que prepara ações para "promover a consciência ambiental do consumidor".

Ao focar na sustentabilidade, a Dhuy e seus criadores estão bem alinhados com um tema que esteve entre os mais discutidos na recente NRF Retail's Big Show, a maior feira de varejo do mundo, sempre em Nova York, e que a coluna acompanhou e lançou conteúdos.