Após fechar quatro lojas em Porto Alegre, Pizza Hut diz que abrirá 'em breve' novas unidades

Depois de fechar as quatro últimas operações de rua em Porto Alegre no começo desta semana, a Pizza Hut garantiu, por nota enviada à coluna, que pretende abrir mais unidades "em breve" na Capital gaúcha. Os porto-alegrenses têm agora apenas as opções das lojas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, que não têm delivery, para consumir a pizza conhecida em diversos lugares do mundo.

Com isso, o mercado de clientes da marca está sem tele-entrega. Em shopping center, a marca já não tem operação desde o fechamento da filial do Shopping Praia de Belas, há mais de 10 anos.

No Rio Grande do Sul, além das duas franquias no aeroporto - sendo que uma delas fica dentro da área de embarque que só pode acessar quem vai viajar ou desembarcou de voo -, existe uma em Canoas , que não faz entrega na Capital, e outra em Passo Fundo. As duas são de rua.

"A Pizza Hut informa que a descontinuidade da operação de quatro lojas em Porto Alegre é pontual e não altera a estratégia de negócios da marca", manifestou a rede, na nota. A marca, que pertence a uma companhia norte-americana que também é dona do KFC, fast-food de frango frito, diz mais:

"Reforçamos que Porto Alegre é uma das capitais mais importantes do País para nossa marca e que temos planos de abrir novas unidades na região em breve". A rede não informa quando deve retomar a abertura e nem em que local ou cidade será.

"A Pizza Hut está em plena expansão no país, tendo inaugurado mais de 50 unidades em 2021", acrescentou a empresa, na nota à coluna.

Jornal do Comércio informou que a rede Em meados de 2019, reportagem doinformou que a rede tinha plano de expansão mais 11 lojas no Rio Grande do Sul até 2020. As novas unidades seriam abertas em Santa Maria, Canoas, Gravataí, Pelotas, São Leopoldo e Porto Alegre. Houve abertura em Canoas e no aeroporto. Depois, veio a pandemia.

Após projetar o plano de mais unidades, a marca abriu em Canoas e Pelotas, onde a franquia acabou fechada após um ano de funcionamento por não ter conseguido emplacar o modelo na cidade.

Unidade da Protásio Alves era a mais antiga em operação do ex-franqueado em Porto Alegre. Foto: Andressa Pufal/JC

A unidade pelotense era do mesmo franqueado de Porto Alegre, o empresário e ex-presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) Henry Chmelnitsky. O ex-franqueado, que atuou com a marca por 23 anos, diz que a decisão de finalizar os contratos já havia sido tomada há mais tempo e que não teve relação com a pandemia.

As lojas fechadas ficavam na rua Pedro Ivo, no bairro Mont'Serrat; na Praça Libanesa, no Jardim Lindoia; na avenida Protásio Alves, no Rio Branco; e na avenida Coronel Marcos, em Ipanema, que era a única que mantinha serviço local para clientes consumirem as pizzas. Os 40 funcionários dos quatro pontos fechados foram demitidos.

No site brasileiro da rede, o perfil indica que a Pizza Hut foi criada em 1958 nos Estados Unidos, tem 16 mil unidades em 100 países nos cinco continentes. Além disso, soma mais de 250 mil funcionários e atende por dia mais de 4 milhões de consumidores. No Brasil, a franquia entrou em 1989 e soma hoje mais de 270 restaurantes em 24 estados e mais de 60 cidades.

A pizzaria integra a International Meal Company (IMC), que tem capital aberto na bolsa de valores americana e também é dona das marcas Frango Assado, Viena e Olive Garden.