Starbucks abre terceira loja no Rio Grande do Sul e não é em Porto Alegre

O Rio Grande do Sul acaba de ganhar mais uma cafeteria da marca norte-americana e ícone de tendência neste tipo de varejo, a Starbucks. A terceira unidade gaúcha é fora de Porto Alegre, onde estão duas filiais da grife.

A nova loja abriu nesta quinta-feira (3) em um dos shopping centers de Canoas, na Região Metropolitana de Poro Alegre (RMPA).

O plano do grupo SouthRock, licenciado da marca no Brasil, é ter mais uma unidade no aeroporto. O palpite da coluna é que será na área de embarque. Outra também vai ser montada na Galeria Chaves, no Centro Histórico.

No shopping de Canoas, a cafeteria já serve os famosos cafés estilo americano nos copos com a logomarca bem conhecida no piso L3 do Canoas ParkShopping, informa o empreendimento.

O cardápio segue as bebidas quentes e geladas com grãos de diversas procedências, que inclui o Brasil, claro, entre eles os blends de cafés especiais do Brasil, que combina diversos grãos.

Chama a atenção o estilo da nova filial. O formato é mais compacto, com balcão, caixa para pedidos e a bancada para elaborar as bebidas. Há mesinhas e cadeiras para sentar.

O shopping vai ter um fevereiro de estreias. No dia 7, abre o Coco Bambu, também no nível 3, e será a segunda operação no Estado. Tampem vem por aí a primeira rede de fast-food de Waffle da América Latina, a The Waffle King, que tem o waffle de Liège como carro chefe.

A lista de quatro novidades é completada pela loja da Perky Shoes, no L3 também, com linha de produtos veganos em alpargatas, sandálias, rasteiras, tênis, mochilas e acessórios.

Próxima estreia deve ser segunda loja no aeroporto





Nova unidade da marca está sendo preparada em frente aos terminais de autoatendimento da Gol. Foto: Patrícia Comunello/JC

A nova posição fica bem em frente aos balcões da companhia aérea Gol, na área de fluxo de quem precisa acessar os terminais de autoatendimento para emissão dos tíquetes dos voos. O setor é o mais movimentado do terminal, fora o ambiente dos portões de embarque. O tapume tem a identidade visual da marca.

A cafeteria que já funciona no aeroporto tem 89 metros quadrados e fica situada ao lado da livraria Cameron. O local tem um deque com mesinhas e cadeiras no lado externo. No espaço, antes, havia terminais de autoatendimento de bancos.

Primeira operação abriu em dezembro no primeiro piso, próximo ao desembarque doméstico. Foto: Andressa Pufal/JC

A coluna já havia informado que uma das cafeterias seria na área de check-in doméstico. A terceira pode ser montada dentro da área de embarque, nos acessos a portões para ingressar nas aeronaves. Mas o grupo não informa a localização.