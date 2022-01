Starbucks prepara instalação da segunda unidade no Aeroporto Salgado Filho

Depois de abrir a primeira loja um pouco antes do Natal no Aeroporto Internacional Salgado Filho, a rede de cafeterias norte-americana Starbucks disparou a instalação da segunda unidade no complexo aeroportuário em Porto Alegre.

O plano é ter três filiais no aeroporto, segundo o grupo SouthRock, licenciado da marca no Brasil. A primeira estreou em 21 de dezembro , no piso próximo ao desembarque doméstico. As obras do ponto começaram em outubro.

Nova unidade da marca está sendo preparada em frente aos terminais de autoatendimento da Gol. Foto: Patrícia Comunello/JC

A nova posição fica bem em frente aos balcões da companhia aérea Gol, na área de fluxo de quem precisa acessar os terminais de autoatendimento para emissão dos tíquetes dos voos. O setor é o mais movimentado do terminal, fora o ambiente dos portões de embarque. O tapume tem a identidade visual da marca.

A cafeteria que já funciona no aeroporto tem 89 metros quadrados e fica situada ao lado da livraria Cameron. O local tem um deque com mesinhas e cadeiras no lado externo. No espaço, antes, havia terminais de autoatendimento de bancos.

Na Capital, pelo menos cinco filiais estão confirmadas pela SouthRock, duas já abertas. São as primeiras também no Rio Grande do Sul.

A marca estreou em setembro, com a primeira unidade aberta no BarraShoppingSul, que gerou filas por semanas seguidas devido à novidade.

Primeira operação abriu em dezembro no primeiro piso, próximo ao desembarque doméstico. Foto: Andressa Pufal/JC

A coluna já havia informado que uma das cafeterias seria na área de check-in doméstico. A terceira pode ser montada dentro da área de embarque, nos acessos a portões para ingressar nas aeronaves. Mas o grupo não informa a localização.