Grupo Iguatemi já tem nova CEO; Jereissati deixa posto após 16 anos

Um dos maiores grupos de varejo de shopping center do Brasil está com novo comando executivo. O posto de presidente do grupo Iguatemi agora é ocupado por Cristina Betts. A mudança marcou a largada de 2022 no grupo de capital aberto que detém no Rio Grande do Sul os ativos do Praia de Belas Shopping, Iguatemi Porto Alegre e I Fashion Outlet Novo Hamburgo.

A troca, saindo o agora ex-presidente Carlos Jereissati, que ocupou a posição por 16 anos, desde 2005, foi definida no segundo semestre de 2021 e "faz parte do processo de evolução da governança corporativa do Grupo Jereissati", disse a companhia, por nota.

Em outubro, assembleia aprovou a incorporação das ações da Iguatemi ao Jereissati, passando a formar a Iguatemi SA, que agora centraliza a negociação das ações na bolsa de valores.

Cristina ocupava a posição de co-CEO desde outubro. Ela entrou na companhia em 2008 e estava há 13 como diretora de finanças e relações com investidores. A executiva também integra o Conselho de Administração da B3, bolsa de valores, antiga BM&FBovespa, o Comitê de Finanças da Votorantim Cimentos e o Conselho Fiscal da Rumo, na área ferroviária.

Em outubro, a então diretora de finanças falou com a coluna sobre o desempenho do setor e dos shoppings do grupo no Brasil no pós-pandemia e planos para os empreendimentos. Cristina comentou que o desafio em 2022 será elevar a eficiência, de vendas à ocupação, que já foi crescente em 2021, dos espaços locáveis, sem previsão de novos projetos. Na ocupação, o foco é no mixa, pois a capacidade de utilização média do portfólio atingiu 99,1% no terceiro trimestre de 2021, segundo o balanço divulgado.

A CEO falou ainda das ações para unir o físico e digital, com a estreia da primeira guide shop do marketplace Iguatemi 365, em Campinas, que pode ser levada às demais operações do grupo. A expectativa é que um dos shoppings do grupo no Estado possa receber uma guide. Na campanha de Natal, o Praia de Belas fez uma campanha exclusiva de voucher para clientes comprarem na plataforma.

“Vamos fechar o ano muito melhores do que 2020 e 2022 começará em outro patamar e praticamente de volta ao normal”, delineou a executiva. A Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) indicou alta de mais de 10% nas vendas do Natal.

Para Cristina, a rápida retomada após o segundo lockdown, no começo do ano, foi decisiva. “Os lojistas e clientes sabiam o que tinham de fazer, e a vacinação estava entrando”, pontua. Dados como de movimentação de veículos ajudam a entender a atividade.

O Iguatemi, na Capital, registrou aumento de 30% no fluxo em dezembro frente ao mesmo período de 2020.

O grupo e últimos dados de desempenho

O Grupo Iguatemi soma 14 shoppings, dois premium outlets e três torres comerciais, somando 707 mil metros quadrados de área bruta de locação (ABL), sendo 450 mil m² próprios.

Os dados do terceiro trimestre (3T) de 2021 mostraram vendas totais de R$ 3,3 bilhões, com alta de 82,7% em relação ao mesmo período de 2020. O dado é 0,1% superior ao do 3T19. Se forem excluídos os shoppings vendidos em 2019, o crescimento foi de 4,4%.

A receita bruta atingiu R$ 255,2 milhões, 42,4% acima do 3T20 e 21,9% ante o 3T19. Já a receita líquida foi de R$ 212,2 milhões, 16,5% acima do 3T20 e 16,3% ante o 3T19.