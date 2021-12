Livraria gaúcha e cafeteria mineira estreiam em shopping de Canoas

Livros e café estão no cardápio de fim de ano das novas operações no shopping mais antigo de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Mais uma unidade da rede gaúcha Livraria Santos e a primeira na RMPA da cafeteria mineira Cheirin Bão já estão com as portas abertas no empreendimento, que soma mais de 150 operações de varejo e serviços.

A estreia da Santos no Canoas Shopping, que ocorreu um pouco antes do Natal, já havia sido noticiada pela coluna, em reportagem sobre a expansão da livraria com características regionais e que somente no segundo semestre de 2021 adicionou mais três unidades à rede, incluindo Canoas, BarraShopingSul e Bourbon Teresópolis, os dois últimos na Capital.

VÍDEO: Como é a Livraria Santos

Em 2022, estão confirmadas mais duas filiais - uma empreendimento da Vinícola Salton, em Bento Gonçalves, até abril, e outra no Pontal Shopping, em Porto Alegre, em outubro. A livraria também estava em tratativas para se instalar no Mercado Paralelo, no DC Shopping, no Quarto Distrito.

No Canoas Shopping, a Santos ocupa 157 metros quadrados, na entrada principal ao lado da Praça de Eventos Guilherme Schell. Quem for lá vai conferir o tradicional túnel de livros, marca registrada da livraria. O investimento na filial foi de cerca de R$ 300 mil, informou, por nota, o proprietário Jonatas Santos. É a 11ª loja da rede que está ainda em Cachoeirinha, Passo Fundo, Capão da Canoa, Santa Maria e Gravataí.

“Entendo que cada shopping tem seu público, seu perfil, e a cidade de Canoas, sendo a terceira maior do Estado, comporta mais de uma loja”, aposta Santos.

Aposta da cafeteria é atrair o público para consumir as bebidas e comidinhas no local. Foto: Canoas Shopping/Divulgação

A cafeteria e empório da marca mineira é o primeiro negócio da administradora de empresas Elisete Tyska Zabiela da Silva, de Canoas. “A ideia é proporcionar aconchego para que as pessoas possam comer e beber seu café sem pressa”, conta Elisete, sobre o perfil da franquia.

O Cheirin Bão ocupa 56 metros quadrados. O ambiente tem poucas mesinhas, mas busca reforçar o momento para sentar e tomar o café e aproveitara s comidinhas. A casa tem cafés do Sul de Minas e bebidas especiais como a Cappuccinoca, um cappuccino gelado e cremoso com paçoca de colher, o Ice Cappuccino, finalizado com borda de doce de leite de café, e o chá da vó, um chá de hortelã vaporizado no leite com calda de caramelo.

A rede tem 400 lojas no Brasil. Há mais cinco unidades no Rio Grande do Sul, três delas em Porto Alegre, uma em Caxias do Sul e outra em Santa Rosa.