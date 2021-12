Starbucks abre primeira unidade no Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre

A segunda unidade da Starbucks, a icônica cafeteria norte-americana, em Porto Alegre já está servindo suas bebidas em copos em tamanho pequeno, médio e grande. A loja abriu na manhã desta terça-feira (21) no Aeroporto Internacional Salgado Filho. As obras começaram em outubro

O ponto nem de longe registrava na tarde desta terça-feira as grandes filas em frente à primeira unidade , aberta em setembro no BarraShoppingSul. A grande procura foi registrada por semanas no acesso à loja.

A nova cafeteria, com 89 metros quadrados, fica no nível um do Terminal de Passageiros (TPS), no corredor de acesso ao portão de desembarque doméstico. A loja fica ao lado da livraria Cameron e tem uma área com mesinhas e cadeiras no lado externo. No espaço, antes, havia terminais de autoatendimento de bancos.

A loja no aeroporto tem fachada com acabamento em madeira e tons de cores de café, bem característicos da rede. "Os elementos em madeira e os acabamentos selecionados trazem conforto aos passageiros e se integram ao ambiente, sem deixar de lado a modernidade e a praticidade", diz a Fraport Brasil, em nota sobre a estreia.

Na nota, a diretora de Operações do complexo aeroportuário, Sabine Trenk, citou que a instalação da marca reforça a "modernização do Porto Alegre Airport", nome usado pela concessionário.

coluna informou no domingo (19) que a primeira Starbucks do aeroporto estava pronta, faltando ajustes e que poderia abrir a partir de segunda-feira (20) ou até mesmo nessa segunda. Acabou estreando nesta terça.

O grupo SouthRock, licenciado da marca no Brasil, chegou a anunciar que abriria três até este mês . A Southrock confirma que vão ser três operações, mas não informa a data e nem locais das duas que faltam.