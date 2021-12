De um Natal contemplativo em 2020, um dos shopping centers mais tradicionais de Porto Alegre aposta em atrações "espalhadas" pelos espaços para atrair principalmente as crianças. Além disso, o Shopping Praia de Belas dará voucher (cupons) de R$ 50,00 para compras no marketplace do grupo Iguatemi, dono do empreendimento.

"Será uma ação exclusiva para o Praia de Belas no Estado. Vai ser uma ação para difundir o marketplace", explica Angela Sosa, gerente de Marketing do Praia. O i365 foi criado em 2019 e é uma das frentes para turbinar o braço de e-commerce e potencializar marcas que surgem no digital e podem migrar para o mix presencial em algum momento, neste caso, para os empreendimentos do grupo.

"É mais um pilar do crescimento. Vamos fomentar cada vez mais o i365 no shopping", adianta a gerente. Em recente entrevista, Cristina Betts, CFO e diretora de Relações com Investidores da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, que assume como CEO em janeiro, falou sobre a primeira operação física do marketplace, uma guide shop em uma unidade do grupo em Campinas. Ela disse que o modelo deve ser levado a outras operações.

O voucher do i365 será repassado a quem participar da campanha de troca de notas por brinde promocional do shopping e sorteio.

No rol de ambientes que compõem o mix natalino, estão a área onde fica a árvore de 12 metros de altura, pontos para registro de foto (chamados painéis instagramáveis), oficina para desenho e para montar a carta de pedido ao Papai Noel, trenó lúdico e trono do velhinho.

Sobre o desempenho das vendas, Angela diz que o movimento da Black Friday animou. "Na Black Friday, teve corredor cheio e sacolas cheias. O fim de semana foi mais forte do que em 2020", observa ela. "Esperamos que o Natal mantenha este ritmo, com um fluxo que chega mais forte próximo à data", projeta a gerente.

Para badalar o acervo de decoração e instalações, a estratégia foi gerar as interações om um time de pequenos (tamanho e idade) influencers.

"A árvore está linda", disse Carolina Chiele, com oito anos.

Na área da oficina, Priscila Cavalheiro de Lima orienta pais com suas crianças para as atividades, como fazer estrelas e árvore de papel para enfeitar a casa. Para facilitar, o local tem um modelo de papel de carta para preencher com o pedido ao velhinho.

O Papai Noel, protagonizada por José Vicente Pokorskia, há mais de 10 anos na função, fica em seu trono em um dos extremos do terceiro nível. Devido à pandemia, um painel de acrílico separa fisicamente Pokorskia de crianças e adultos. "Falamos por meio de um microfone. É o jeito por causa dos riscos de infecção", diz ele.

Na fila de pedidos, o que ele mais ouve é a palavra skate. "Meninas e meninos pedem. O Papai Noel vai ter de se virar para conseguir atender", descontrai. A liderança do artigo esportivo é efeito da conquista de skatistas como Rayssa Leal, a Fadinha, que levou prata na Olimpíada de Tóquio.

Além da maratona de fim de ano, o Praia de Belas tem ainda novas operações chegando em 2021 . Serão duas já anunciadas, a Bodylaser e a cafeteria The Coffee. Já abriram nos últimos meses a Brooksfield Junior, a Centauro, sorveteria Bacio di Latte e a livraria paranaense A Página.

"Vai ter coisas bem quentinhas para o começo de 2022, pena que não posso contar. A expectativa é muito alta", provoca a gerente. Ela lembra que ao longo do ano mais marcas reforçaram a área de gastronomia. Agora podem vir novidades em outros segmentos.

Guide shops ou lojas conceito estão em alta nos empreendimentos. "Temos algo em estudo, mas é uma negociação mais demorada e mais detalhista, pois tem todo um conceito por trás do mix", comenta Angela.

Sobre a área de lazer que vai ser instalada no quarto piso, que deve gerar mais conexão com a orla do Guaíba, projetos estão sendo detalhados para começo das obras em 2022 e conclusão em 2023. São apostas que forma anunciadas para marcar os 30 anos do Parai de Belas, comemorado em 29 de outubro.