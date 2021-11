Feira do Livro de Porto Alegre de 2021 está menor , devido à pandemia, mas nem por isso as vendas estão acanhadas. Livreiros veteranos da Praça da Alfândega esperam bater os números da edição de 2019, a última presencial, ou até superar. O que deve ocorrer até o fim da edição, no dia 15, em meio ao feriadão.

"Sábado (segundo dia) explodiu, domingo explodiu, segunda e terça, explodiu (venda). E tem pela frente fim de semana e feriadão", resume Jussara Nunes Martins, 55 anos de feira. Jussara, que tem no currículo 30 anos como gerente de compras da extinta Livraria do Globo, admite que, na largada do evento, "não tinha muita fé" no resultado. Este ano são 56 expositores, 60% abaixo do número de 2019.

"Tá de vento em popa", ilustra Cláudia Valsirene Rosa, dona da Mania de Ler, desde 1998 na feira. Fotos: Patrícia Comunello/JC

"Não íamos colocar meta e agora batemos a cada dia", resume a livreira da Nunes Martins, na área infanto-juvenil.

"Tá de vento em popa", ilustra Cláudia Valsirene Rosa, dona da Mania de Ler, desde 1998 na feira. A cada dia, o movimento e as compras crescem, diz Cláudia. Apenas a chuva de quarta-feira (3) afugentou o público. "Se continuar neste ritmo, vamos ter aumento de 15% a 20% em relação a 2019", projeta a dona da Mania de Ler.

Guilherme Dullius, da Beco dos Livros, um dos nomes tradicionais do mercado editorial de usados na Capital, admite que o movimento "está melhor do que esperado".

"Tínhamos um pé atrás", conta Dullius. Para superar o último ano de evento presencial, o dono da Beco dos Livros aposta no efeito "salário", pago no começo do mês.

A pandemia já tinha acelerado o mercado editorial, com a venda online.

"Nossa livraria vende (no marketplace) como era no físico", garante Vitor Zandomeneghi, sócio da Banca do Livro, 29 anos de feira.

"As pessoas estão vindo, os números são os mesmos de 2019, mas vamos bater as vendas", sinaliza Zandomeneghi. "Vamos ter uma surpresa muito agradável até o fim do evento."