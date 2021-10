Porto Alegre ganha duas novas livrarias em menos de 15 dias; veja onde

Em menos de 15 dias, Porto Alegre ganhou duas novas livrarias. Outro detalhe é que os dois varejos focados em livros foram abertos em shopping centers. Este tipo de empreendimento vem buscando diversificar e atender públicos que não ficam sem a leitura.

A paranaense A Página, de Curitiba, abriu no dia 10 deste mês a sua primeira unidade em empreendimentos comerciais no Estado e que fica no Praia de Belas Shopping.

Já a família da porto-alegrense Livraria Santos passou a dez integrantes , com a inauguração da filial no BarraShoppingSul no sábado (23). A unidade fica no nível Jockey. A Santos abre a segunda unidade no segundo semestre. A nona estreou no Bourbon Teresópolis em agosto.

Fachada no BarraShoppingSul tem o túnel de livros, que é marca registrada da rede de livrarias. Foto: Livraria Santos/Divulgação

Na filial no Barra, a Santos oferece área exclusiva para Geek, com foco em games, e ainda para pequenos leitores. O aporte foi de R$ 300 mil, para montar os setores, de livros a livraria, em mais de 150 metros quadrados. Na fachada, está presente o túnel de livros, que forma o acesso principal e é marca registrada da rede.

A marca gaúcha tem mais três filiais em linha para abrir. Até dezembro, vai inaugurar a segunda loja em Canoas, no Canoas Shopping. A outra fica no Canoas Park Shopping.

No começo de 2022, uma nova Livraria Santos abre no empreendimento da Vinícola Salton, em Bento Gonçalves. No segundo semestre do ano que vem, a 13ª unidade entra em cena no Pontal Shopping, em Porto Alegre.

A Página fica no piso L3 do shopping em uma área de quase 500 metros quadrados. Além de livros, a filial vende ainda papelaria, presentes, tecnologia e games. A Pagininha é o espaço destinado às crianças.

Filial da A Página tem um café próprio da rede e que integra os ambientes para atrair os consumidores. Foto: Andressa Pufal/JC

O ambiente tem ainda um café próprio da rede. Também tem espaço exclusivo para autores gaúchos, que deve promover lançamento de títulos com sessão de autógrafos.

"Criamos um ambiente moderno, agradável e que proporcione a melhor experiência de consumo", diz, por nota, Gilmar Junior, diretor do Grupo A Página.

A rede soma 14 lojas, situadas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Cataria. Segundo o grupo, mais duas lojas serão abertas este ano na Região Sul.