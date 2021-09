Quero-Quero lança a 'verdadeira loja figital' commerce

E as lives commerce, com demonstração dos produtos e que explodiram em mercados como o chinês e prometem ser a febre na Black Friday? "Vamos fazer. As pessoas podem participar dos vídeos ao vivo via celular, mas queremos que elas venham para a nossa loja", avisa. O plano já está desenhado: 60 lojas na Serra Gaúcha e até Lajeado serão as primeiras a ter os recursos até dezembro. Para isso, o investimento será de R$ 20 milhões em estoque e R$ 10 milhões em tecnologia e equipamentos.

"A nossa proposta é que uma loja com 4 mil itens terá 30 mil. É diferente de comprar por um site. Se tiver um problema, o vendedor vai estar ali para ajudar", compara, definindo o modelo como de relacionamento. Os vendedores que vão atuar no 'figital' terão comissão. Furukawa acredita que o formato é uma evolução do que se faz pelo WhatsApp, que aproxima vendedor e cliente fora do ponto.

Mas voltando ao figital: a Quero-Quero vai expandir a capacidade de oferta de produtos sem aumentar espaço físico e nem prateleira. Só com tecnologia. Telas serão instaladas dentro das lojas para o cliente, com ajuda do vendedor, escolher o produto que tem no estoque do centro de distribuição ou outro ponto físico. "Ele compra e depois vai retirar na cidade ou receber em casa".

A rede Quero-Quero está prestes a estrear um novo conceito de loja. "É o que chamamos de verdadeiramente figital", definiu o CEO da varejista, Peter Furukawa, usando a palavra que une físico e digital e revelando a nova aposta da rede gaúcha, com quase 450 filiais na Região Sul e a primeira no Mato Grosso do Sul, em Dourados, recém aberta. "Não vi ninguém fazendo. Um especialista de varejo me disse que é bem disruptivo."

Como é a nova sede da CDL Porto Alegre

Casa nova e em uma das avenidas mais tradicionais do Centro Histórico de Porto Alegre. O vídeo da semana do #MinutoVarejo mostra como ficou a sede da CDL Porto Alegre, na avenida Júlio de Castilhos. O prédio, que tinha operações do Bradesco, foi comprado pela entidade para receber áreas de atendimento da Boa Vista SCPC, birô de crédito que atende a CDL-POA, de treinamento para equipes de lojas associadas, espaços para eventos e para interação com as mais de 150 entidades parceiras.

No Ponto

U Uma nova loja da Americanas está a caminho em Porto Alegre e estreia em setembro. Será uma Americanas Express, com montagem na reta final na avenida Protásio Alves, onde foi um supermercado Dia, que saiu do Estado em 2020. "Nos próximos meses" virão mais filiais da rede de departamento em Pelotas, Três Coroas, Estância Velha e Rio Grande, informa a Americanas, com 60 unidades em cidades gaúchas.

U A Wines By Somm abriu no 2º piso do Shopping Praia de Belas, na Capital. A unidade é a primeira fora da Stop Express Armazém, do sommelier Renato Lamotte, situada na Zona Sul. O modelo no Praia segue o das pop up stores, que pode ter curta duração. Nos 38m², há vinhos, espumantes, mix de nuts e castanhas, queijos e uma tabacaria com charutos nacionais e importados e aposta de experiência para o consumidor.

U A primeira loja física da Kids Top já funciona em 194 m² do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no Km 236 da BR-116. A loja vende marcas como Brandili, Elian, Malwee Kids, Kyly e Alakazoo. O outlet, do grupo Iguatemi, soma 75 lojas com descontos de 30% a 70%.