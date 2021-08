Atacarejo de rede da RMPA vai abrir mais três lojas até meados de 2022

Depois de um jejum de quatro anos, o atacarejo de uma das redes sediadas na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) terá aumento da família e será em dose tripla. A ampliação das atuais oito para 11 unidades da bandeira pertencente à Unidasul, dona também do Supper Rissul, teve sinal verde com a implantação de um mega centro de distribuição (CD) em 2020

"Agora a gente vai abrir algumas lojas. Vamos 'cavalgar no ar' para abrir alguns Macromix", dá a senha o superintendente do atacarejo, Eloi Zagonel, ao detalhar à coluna Minuto Varejo, os planos até 2022 e ainda outras possibilidades de mercados onde a operação pode desembarcar nos próximos anos. "O CD atende de forma bem melhor e mais rápido a rede", diz Zagonel.

A última filial a ser aberta foi a de Canoas, em 2018, que é a maior da bandeira até agora. A nona unidade e segunda maior será inaugurada em 16 de setembro em Sapucaia do Sul, também da RMPA. A Unidasul tem sede em Esteio, onde também tem Macromix. As três novas filiais vão somar cerca de 650 empregos diretos. A rede não divulga o investimento. Os terrenos e prédios são de terceiros. O atacarejo tem unidades ainda em Novo Hamburgo, Sapiranga, Torres e Xangri-Lá.

A loja na cidade às margens da BR-116 e terra do zoológico está quase pronta, faltando acabamento de rede elétrica e pisos na área externa. A placa do atacarejo já decora a fachada. A filial na avenida Theodomiro Porto da Fonseca, nº 1.365, no bairro Pasqualini, terá cerca 15 mil itens, 16 check-outs e área de 3,2 mil metros quadrados de área de venda. Foram abertas 200 vagas de trabalho, todas preenchidas.

Logo depois virá a décima filial, desta vez em São Leopoldo, que já tem duas unidades do atacarejo. O empreendimento está sendo erguido próximo à Unisinos e será o maior da rede, com área de vendas de 4,2 mil metros quadrados. Serão criados 300 empregos. A previsão é abrir no primeiro semestre do ano que vem.

A terceira filial da expansão será em Portão, também na RMPA, e já está em obras. O atacado terá 2,9 mil metros quadrados de área de vendas e 150 funcionários. A localização busca alcançar consumidores de um raio que chega perto de Gramado, na Serra Gaúcha, informa o superintendente. "A obra está em andamento e é para abrir em 2022, talvez no primeiro semestre."

O setor de supermercados, um dos únicos a ter crescimento de volume de vendas e receitas na pandemia, teve, nesta quinta-feira (26) abertura de um Sam's Club, do grupo BIG, em Caxias do Sul, a segunda da rede no Estado.

Macromix está de olho em oportunidades para abrir mais lojas

A rede busca mais áreas e estuda regiões que possam receber unidades, principalmente pelo perfil e concentração de potenciais consumidores. É o que se chama estar atento a oportunidades. Encontrar terrenos onde se localizar é hoje o maior desafio. O foco é ampliar a atuação na RMPA. No Litoral Norte, não há previsão. Além do atacarejo, o Unidasul tem a cobertura do Supper Rissul, observa Zagonel.

"O mercado começou a aquecer e não somos os únicos que estão abrindo atacarejos e supermercados. Todo dia vemos novas bandeiras, até mesmo de outros estados", descreve o executivo do Macromix. Uma das "estrangeiras" é a rede catarinense Bistek, com lojas em Torres e Porto Alegre.

A Capital é sempre um possível destino, mesmo que não o mais imediato.

"Ainda não olhamos", admite Zagonel. "A região é muito boa, mas tem limitação de loja até 2,5 mil metros quadrados", lembra o superintendente, referindo-se à regra que barra unidades com perfil de hipermercado ou atacarejos em quase toda o território porto-alegrense.

Projeto de Lei 020/2021 que tramita na Câmara de Vereadores avança na tramitação para remover este limite . Redes como o Stok Center aguardam a mudança.

Estabelecimentos acima de 2,5 mil metros quadrados de área de vendas podem ser instalados na chamada "área miscigenada", diz a Lei 462, de 2001. O perímetro fica entre a avenida Severo Dullius, parte da avenida dos Estados até a rua Dona Teodora e a BR-290 (freeway) e ainda entre o prolongamento da avenida Antônio de Carvalho e o Corredor de Produção.

O que é o Macromix: