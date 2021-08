Lojas Colombo acelera abertura de filiais e testa 'uber do varejo'

A concorrência em duas frentes acelerou a expansão e a implantação de uma nova estratégia de entrega de produtos de uma das redes com DNA gaúcho e uma das mais populares no Rio Grande do Sul, a Lojas Colombo.

Em conversa com a coluna, o diretor comercial do Grupo Colombo, dono da rede, Odair Ziero, revelou que a meta de abrir 17 filiais de diversas bandeiras do grupo está sendo antecipada e será concluída antes de 2022.

Tudo indica que o crescimento de pontos será mais forte que o plano do começo deste ano.

"Nossa meta de 17 até o fim de 2022 acelera até o fim de 2021. Isso é um indício de que vamos fazer mais", pontuou Ziero, com mais de duas décadas de atuação no setor. Ele começou na Colombo há 18 anos como vendedor. "Sou do piso da loja", resume o diretor.

Até começo de outubro, serão mais seis pontos, entre a financeira ColomboCred e lojas de eletrodomésticos. Até dezembro, serão outras duas no Litoral Norte e que são novidade não só por causa da abertura, mas pela relação com o Feirão de Móveis, comprado pelo grupo em abril.

As financeiras serão no Paraná, nas cidades de Guarapuava, Ponta Grossa e Curitiba, e duas nas gaúchas Passo Fundo e Pelotas. A filial da Colombo eletro será na catarinense Lages, no Planalto do estado vizinho, que abre em 1º de outubro. Na localidade, a marca tinha uma loja e outras três do Feirão.

O impulso para aumentar a velocidade da máquina varejista tem a ver com a adaptação das equipes ao pós-pandemia, diz Ziero. "Costumo dizer: 'Fui ao vestiário tomar as decisões de fato'." Traduzindo: o diretor aponta que foi fundamental que as pessoas entendessem as novas demandas e de forma rápida. Ziero credita ao engajamento o êxito em 2020 e um "belo primeiro semestre de 2021". A receita teve alta real de 24% no período recente, frente ao primeiro semestre do ano passado.

Tamanho maior da rede e expectativa por mais vendas, ativam de forma premente a necessidade de agilizar ainda mais as entregas do comércio digital, que hoje responde por 32% do faturamento da rede, mas em três anos deve bater nos 50%, adianta o executivo.

"Neste momento, é o grande diferencial (agilidade na entrega), é para isso que trabalhamos. Falar em tempo é ser on-line, nem horas nem minutos. O desafio é entregar o mais rápido possível. É o que o consumidor procura", observa o nativo de piso de loja. Mas isso - maior fatia do e-commerce no negócio e menos tempo na entrega -, não significa que o ponto físico vai desaparecer.

"Quando era vendedor, em 2005, falavam em fim da venda física e isso não aconteceu. Olho no olho, falar com o vendedor, isso não será extinto: ouso a dizer que nunca."

A logística vai trazer uma das novidades, uma espécie de uber do varejo, como define o executivo. O piloto vai começar a ser feito em Farroupilha, terra natal da Colombo. O grupo tem 304 lojas, além de operações de veículos, pet e área de tecnologia. Em 2020, o faturamento foi de R$ 1,956 bilhão, 20% superior ao de 2019.