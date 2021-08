Imec abrirá três lojas de seu 'ataacrejo até o fim de 2021

O segmento de autosserviço que tem como carros-chefes os gêneros alimentícios e de higiene se rendeu aos atacarejos, modelito de "super mais atacado". Redes criaram bandeira própria com a pegada e estão expandindo. O Imec, com sede em Lajeado, no Vale do Taquari, vai abrir mais três lojas do formato até dezembro no Rio Grande do Sul.

A safra começa nesta quinta-feira (19) com a inauguração da oitava unidade do Desco Super&Atacado, desta vez em Santa Cruz do Sul, que estava planejada desde 2020. Inicialmente, a estreia era prevista para junho ou julho . A loja fica em imóvel construído pela rede no km 142 da BR-471, bem em frente à Estação Rodoviária. O Imec investiu R$ 26 milhões no empreendimento.

O modelo de loja já tem em Encantado, Esteio, Taquari, Charqueadas, Lajeado e Bento Gonçalves.

A filial santa-cruzense tem mais de 7 mil produtos de mercearia, higiene e limpeza, perecíveis e bazar voltados tanto para consumidores finais como micro e pequenos empreendedores. São quase 200 vagas de estacionamento. Foram abertas 125 postos de trabalho diretos e 70 indiretos, diz a rede.

Quem é o Imec: