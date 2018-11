Thiago Copetti

Diretor-presidente da SLC Participações, o empresário Eduardo Logemann trabalha com um olho sempre no mercado doméstico e outro externo, especialmente para a China. Com a recente venda da SLC Alimentos para a Camil, as atividades de Logemann se voltam cada vez mais ao agronegócio e às exportações, de algodão e soja. E por isso a China foi tema constante na palestra feita na última semana, na Federasul, à convite da Câmara Brasil-Alemanha. Entre os temas, ressaltou as oportunidades e riscos para o Brasil com a guerra comercial entre China e Estados Unidos e com possíveis rumos na relações do novo governo brasileiro com o gigante asiático. Leia a reportagem completa aqui