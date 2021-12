Busato queria Leite ao Planalto

, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Luiz Carlos Busato, falou da grande mobilização para essa tarefa, e que não teve tempo "nem de fazer a barba". Como o governador Eduardo Leite (PSDB) falou em uma nova fase do programa, Busato acha que pode virar Matusalém.

Eleições de 2018 e 2022

Busato quebrou o protocolo e lembrou que em 2018, quando era do PTB, liderou o partido a apoiar Leite na disputa ao Piratini - na época, o tucano tinha 4% das intenções de voto. Depois, lamentou o resultado da prévia do PSDB, dizendo que o gaúcho seria uma boa alternativa para o Brasil. O governador desconversou.

Explicado está

Para quem estranha o aumento do número de ingestão de aves por turbinas de aviões comerciais (32%), veio uma explicação da Associação das Empresas Aéreas (Abear). Com aeroportos vazios durante a pandemia, as aves se aproximaram mais da pista.