O Dnit está construindo passarelas para pedestres na BR-101, na altura de Torres. Com a rodovia duplicada, pedestres e ciclistas arriscavam atravessar o trecho com perigos evidentes, tanto que foram registrados muitos atropelamentos.





É para quem pode

PG3 Relógio Rolex

/ROLEX/DIVULGAÇÃO/JC

Esta maravilha é um Rolex Daytona Cosmograph todo em ouro rosê, pulseira oysterflex. O dono provavelmente só poderá usá-lo no pulso no particular, porque custa R$ 226,5 mil. Consolo de pobres é dizer que ele desvaloriza tão logo está no pulso. Consolo de rico é que, no futuro, será sonho de consumo de colecionador.

De bate-pronto

Na sexta-feira, a página publicou informações sobre a sorveteria Bomba Royal, que deseja instalar um parklet na rua General Vitorino próximo à rua Marechal Floriano. A iniciativa dependia da EPTC. Prontamente, o órgão da prefeitura de Porto Alegre entrou em contato com a proprietária e o pleito está se resolvendo. A EPTC sob nova direção realmente mudou.

Quem é quem

Os investidores que vão aportar R$ 500 milhões no novo hotel Laje de Pedra estão reunidos no Grupo LPD Canela Empreendimentos SA e são todos do ramo. Os sócios fundadores são dois veteranos de investimentos das indústrias imobiliária e hoteleira, José Paim de Andrade Jr. e José Ernesto Marino Neto. Paim foi fundador da Rossi Residencial, da MaxCap e da Habitat CP, e Marino Neto é fundador da BSH International. Também participa da empreitada Márcio Carvalho, fundador da Smart, incorporadora imobiliária gaúcha.

Defeito invisível

Algumas marcas de veículos publicam recall de modelos com letras tão minúsculas que para saber qual é o problema é preciso usar uma lupa. Até bula de remédio dá para ler melhor. Fica a dúvida se é para mostrar o defeito ou escondê-lo.

Moda

A moda agora é deixar um rolo de fio pendurado, tanto para um eventual conserto, como para uma pequena expansão. O resultado é uma confusão e saturação visual além da que já temos.

À espera de Kamala

O peso da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, primeira mulher e afroamericana a assumir o posto na história do país, pode ser medido por um detalhe inusitado. Na hora das fotos posadas, após a entrevista do cônsul-geral dos EUA no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, Shane Christensen, a equipe do Jornal do Comércio pediu para fazer um registro dele com a foto do presidente Joe Biden. Mas o cônsul teve de declinar. Faltava a moldura com a imagem de Kamala. O trio na parede se completa com o do novo secretário de Estado, Antony Blinken.

A propósito

Vale a pena ler a entrevista especial feita pela jornalista Patrícia Comunello com o cônsul dos EUA nesta edição.

Um erro colossal I

Às vezes, não dá para chegar nem perto de entender a humanidade. Com as UTIs lotadas de infectados pelo coronavírus, já com a nova cepa que leva o nome da capital amazonense, os hospitais de Manaus foram orientados a transferir doentes comuns para hospitais de outros estados, para dar lugar nas UTIs aos contaminados pelo vírus. O que eles fizeram?

Um erro colossal II

Fizeram justamente o contrário. Ou seja, exportaram pacientes com a nova variante do coronavírus. Simplesmente facilitaram a disseminação da cepa Manaus para diversos estados brasileiros. Dito assim, parece impossível que se tenha cometido um erro dessa magnitude, mas foi o que aconteceu. A essa altura, só rezando.

Usos e costumes

Em nenhum momento da pandemia as escolas japonesas deixaram de funcionar. E a contaminação entre adultos seria muito maior não fosse a cultura de não apertar as mãos e evitar contato físico fora do lar. Dois beijinhos é um sacrilégio.

Por falar em beijinho

...aqui e acolá, já se observam abraços mascarados, porém, os dois beijinhos tão ao gosto dos brasileiros ainda ficam na vontade. Provisoriamente.

Mobilidade

De onde tiraram essa de que a mobilidade menor é causa da queda nos casos de Covid-19 em Porto Alegre? Nunca fomos tão móveis nestes 10 meses de restrições. O fluxo de pessoas e carros, o movimento no comércio, nos bares e restaurantes foi e é o quê, uma miragem? Contem outra.

Miúdas

PESQUISA da AeroIn mostra que 47% dos pilotos comerciais da Europa e América Latina estão desempregados. TRAMONTINA lança linha de utensílios exclusiva de Mulher-Maravilha 1984 primeira heroína da Warner Bros. ESSE Clovis Tramontina sabe mesmo do seu público-alvo, as mulheres. FRUKI Guaraná se consolida com 30% do mercado gaúcho neste sabor.

