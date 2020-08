De volta ao passado

E dizer que o Rio Grande do Sul já teve uma malha ferroviária que cobria grande parte do território. Trens de passageiros levavam carga e passageiros, estes divididos em classes. Os da primeira podiam alugar camarotes. Nos anos 1950, fazia sucesso o trem Minuano, com luxuosos vagões Pullman. A foto, de Domenico Mancuso, é de 1909 ou 1910, e mostra a construção da ferrovia entre Caxias do Sul e Montenegro, que ligava a Porto Alegre.

Free shops

A Receita Federal é favorável à adoção da mesma cota em free shops em cidades brasileiras e estrangeiras. Hoje o limite é de US$ 300,00 em free shops no lado brasileiro e US$ 500,00 nos países vizinhos. A informação foi dada pelo secretário de Administração Aduaneira da Receita, Fausto Vieira Coutinho, durante reunião virtual com o presidente da Frente Parlamentar de Free Shops, deputado estadual Frederico Antunes (PP).

Respiradores

A rede nacional voluntária, liderada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e 10 grandes indústrias, que realizam a manutenção de respiradores mecânicos que estão sem uso, fez a entrega, nesta quinta-feira, do 100º aparelho no Rio Grande do Sul. O Senai-RS foi responsável também pela coleta e entrega, realizada em todo o Estado. Os respiradores foram recuperados em um laboratório montado na General Motors, em Gravataí.

Historinha de sexta

A partir de meados dos anos 1960, bebia-se muito uísque nestas bandas, então, começaram a surgir as whiskerias ou uisquerias. As pioneiras foram o George's Bar, na avenida Cristóvão Colombo, e o Whisky Center, numa galeria da Riachuelo. O primeiro servia marcas de primeira linha, envelhecidas de 25 anos para cima. Essa bebida era muito cara na época, mesmo as marcas nacionais comuns. Só rico podia ir no George's beber Port Salut, garrafa envolta em veludo negro. Já o Whisky Center era mais em conta. Como ficava perto da Assembleia Legislativa, virou QG de políticos & política. Grandes debates, grandes solos fora da tribuna da Casa do Povo. Ideias molhadas pelo uísque, não raro as discussões eram ásperas, no limite do pega pra capar. Mas eram tempos de ódios solitários, não do ódio de hoje. Pois foi no alvorecer da noite que o ambiente ficou carregado. De um lado, deputados da situação e de outro, da oposição. Um líder de governo falou algo pessoal contra um oposicionista. Foi um levantar de cadeiras com dedos em riste e inundação de perdigotos. O clima era de Revolução Farroupilha, o Retorno. Súbito, um desconhecido cabeludo espremido no canto do bar botou a mão no bolso de trás da calça, como se armado estivesse. Cotovelos entraram em modo coletivo para chamar atenço dos que não haviam visto o sujeito. Podia ser um 44 quem sabe, desses de atravessar bloco de motor. Fez-se meio silêncio e, nesse preciso momento, o cabeludo sacou um... pente. Da estupefação ao estado de riso geral e depois para as gargalhadas foi um upa. Milagre do Pente. Todos se abraçaram, a turma do deixa disso se aposentou. E dê-lhe uísque. Ainda espremido num canto, o cabeludo não entendia o motivo da confraternização.

Fora da razão

Pode-se criticar o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), em uma série de questões, mas impeachment a essa altura do campeonato é um despautério. Com todo esse tumulto pandêmico e a poucos meses da eleição, é operar a política com o fígado.

Pesquisas, novo estágio

Se normalmente as pesquisas eleitorais já têm uma margem de erro considerável, as próximas tendem a ampliar mais ainda a incerteza. Se a pandemia não arrefecer e o isolamento for mantido até as eleições, os trabalhos de campo, onde se procura pessoas com renda, gênero e idade pré-definidos, agora serão por telefone e talvez sem estes perfis. Mente-se mais fácil pelo telefone.

Abre, mas não abre

A liberação até domingo do comércio lojista foi saudada pelos comerciantes, embora as regras só tenham sido divulgadas em cima do laço. Enquanto isso, operações gastronômicas seguem na chincha, para desespero deste pessoal, que esperava pelo menos o mesmo tratamento para o Dia dos Pais. Dava pena de ouvi-los, parte segurando o choro.

Serra da boa esperança

Como na música de Sílvio Caldas. A bandeira deverá permanecer laranja na região na próxima semana. Dentro do modelo de distanciamento controlado do governo do Estado, a Serra está com um índice de 1,23, abaixo do 1,50, que divide a laranja da vermelha. Para se ter uma ideia, na semana passada o índice era de 1,64 - o que representava bandeira vermelha, mas que foi alterada depois de um recurso da associação dos municípios da região.

A desaceleração

A pandemia dá sinais de desaceleração no Norte, Nordeste e Sudeste, mas segue firme e forte no Oeste e Sul. Nas três regiões, o isolamento começou mais tarde que o nosso, mas estão saindo mais cedo. O que nós fizemos de errado? Alguns médicos dizem que entramos cedo demais, e deveríamos ter feito lockdown logo no início, como São Paulo.

A hora do adeus

Com a taxa Selic em 2%, os fundos de renda fixa deram os doces de vez, como o povo diz para alguém que morreu. Restam as aplicações na renda variável, mas aí já entra na zona de risco. De qualquer modo, no mundo inteiro os ganhos são irrisórios, quando não negativos, mesmo antes da pandemia. Por isso a bolsa infla.

Perigo real e imediato

Quando o presidente Jair Bolsonaro avisou que o auxílio emergencial não poderia continuar por muito tempo, sabia bem o motivo. O risco fiscal já contaminou o dólar, quando no exterior o movimento é o contrário. Dinheiro não cai do céu, muito menos dinheiro do governo. Rodar a maquininha da Casa da Moeda tem limite.

