Ao natural

Fernando Albrecht

Começo de Conversa

29/06/2018



A réplica em tamanho natural de dona Eva Sopher, na entrada do Theatro São Pedro, está paramentada de verde e amarelo na torcida pelo Brasil na Copa do Mundo. O Theatro São Pedro, por sinal, anda lotado nesta e na próxima semana, com a atriz Denise Fraga liderando o elenco de A visita da velha senhora, em cartaz até 8 de julho. Na estreia, uma chuva de balões saudou os 160 anos do Theatro São Pedro. Já Denise, ao fim da peça, lembrou, emocionada, do trabalho de Eva Sopher à frente do teatro.

Chão de Estrelas I

O bar Chão de Estrelas, que funcionava na rua José do Patrocínio, perto da Venâncio Aires (foto), sediou o único encontro entre Caetano Veloso e Lupicínio Rodrigues, em 1972. O cantor baiano estava em Porto Alegre para um show. Esse é o tema da reportagem cultural desta edição do JC. A casa noturna era liderada por Adelaide Dias (1934-2009).



Chão de Estrelas II

Antes do Chão de Estrelas, a mesma Adelaide criou, em 1968, o Adelaide's Bar, na rua Marechal Floriano próximo à Duque de Caxias. Começou despretensioso, mas em seguida se transformou em templo da música de seresta e MPB. Lá davam canja Lupicínio, Plauto da Flauta, Marino do Sax, Alcides Gonçalves, Clio do Cavaco, Mário Barros e outros monstros sagrados.



Nova emissora

Entra no ar amanhã a nova emissora RDC TV nos canais 24 e 524 da NET. Situada no bairro Floresta, em área de 1,2 mil m2, é um investimento do Grupo IEX e promete valorizar profissionais locais. A RDC tem na presidência Márcio Irion, com direção de programação de Claro Gilberto, um profissional bem conhecido dos gaúchos. É do ramo.



Ainda vai correr muita...

...água embaixo da ponte das eleições. A pesquisa Ibope confirma as demais, dando Lula (PT) com 33%, e depois vêm Jair Bolsonaro (PSL), com 17%, e Marina Silva (Rede), com 13%. Mas nenhum dos dois pode largar foguete enquanto estiverem neste patamar. Além de ser baixo, uma enormidade de eleitores ou espera o Salvador, ou vai decidir mais adiante.



Tema delicado

Entre 2001 e 2015, o Ministério da Saúde registrou um aumento de 12% dos casos de suicídios, principalmente com jovens entre 15 a 29 anos. O Rio Grande do Sul lidera essa triste estatística. Diante desse quadro, o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) apresentou projeto de lei que estabelece a notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, como tentativa de suicídio ou automutilação.



Tudo com o Dnit

Ainda sobre a homenagem da Câmara Municipal ao treinador Renato e ao Grêmio, proposição do vereador Tarciso Flecha Negra (PSD), uma correção. O prefeito Marchezan Júnior (PSDB) estava, sim, na sessão, e inclusive discursou. E sobre o pleito do jogador Maicon para que a prefeitura melhorasse ao acesso ao Centro de Treinamento do clube, uma rua esburacada paralela à freeway, Tarciso disse que já tentou ajudar, mas que o responsável pela rua é o Dnit.



Historinha de sexta

Certa feita, o diretor de um diário de Ijuí foi anfitrião de um encontro de um grupo de dirigentes de outros jornais do Estado. À noite, fez questão de oferecer a todos um jantar em um restaurante da cidade, anunciando antes, com orgulho, que todos comeriam a melhor picanha assada em solo gaúcho. Inigualável mesmo. Quando o acepipe foi servido, a carne estava em uma consistência quase intragável. Decepcionado, o anfitrião convocou o garçom e cobrou a má qualidade da carne, que estava desagradando a todos, quando ele havia feito uma propaganda enaltecendo exatamente o contrário. O garçom, solícito e atencioso, foi direto ao ponto: - Doutor, o senhor me desculpe, mas hoje a picanha está durinha, porque o patrão esqueceu de comprar o amaciante de carne.



Miúdas

SELEÇÃO da Alemanha conseguiu se classificar para a Copa do Mundo no tapetão. Pediu e levou na Segunda Turma do STF a inversão de placar.

BOLSA brasileira perdeu mais de R$ 10 bilhões de aplicadores estrangeiros.

NO começo do ano, foi o contrário, houve recorde de entrada. Deus dá e Deus tira, como diz o povo. E como tira.

GREVE dos caminhoneiros impactou forte a economia de Caxias do Sul, com queda de 1,4% em maio em relação a abril.

Finais

INSTITUTO Floresta doou 220 pistolas Glock .40 modelo G22 para a Polícia Civil. GRUPO Cortel promove amanhã/16h/Cemitério Parque São Vicente/Canoas o ciclo de Palestras de Apoio a Enlutados. PELO terceiro ano consecutivo, a gaúcha Fundatec é a executora do Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em Computação.