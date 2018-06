X80 é o SUV de luxo da Lifan

Com esse lançamento, a Lifan pretende entrar seriamente no "radar" dos consumidores brasileiros. Para isso, além dos predicados do produto, a empresa acredita na elevação do patamar de qualidade da sua rede de concessionárias, que foram aprimoradas para atender clientes de maior poder aquisitivo.

O X80 será comercializado no em versão única, chamada Vip, de sete lugares, equipado com motor 2.0 turbo, câmbio automático de seis marchas e recheado de equipamentos de segurança, conforto e conveniência. A meta é vender 120 unidades por mês.

A lista inclui controles de estabilidade e tração; assistentes de partida em rampa, de descida e para redução de inclinação em mudanças bruscas de direção; sensores de estacionamento dianteiros e traseiros; freio de estacionamento eletrônico; teto solar elétrico; ar-condicionado eletrônico; botão de partida; controle de velocidade de cruzeiro; retrovisores retráteis com aquecimento; multimídia de 8 polegadas; câmera de ré; painel digital com três configurações de grafismos; entre outros.

As dimensões do Lifan X80 o colocam como um dos mais espaçosos da categoria. O entre-eixos de 2.790 milímetros deixa folga para os sete passageiros, mesmo os que ocupam a terceira fileira de assentos.

A segunda fileira de bancos pode ser rebatida total ou parcialmente; enquanto a terceira, totalmente. Com todas rebatidas, a capacidade do porta-malas chega a até 2.500 litros (são 200 litros na configuração para sete pessoas).

A cabine conta com seis air bags, sendo dois dianteiros, dois laterais nos bancos do motorista e do passageiro, e outros dois do tipo cortina posicionados sobre as janelas e que protegem as três fileiras de bancos. Há também dispositivo para fixação de cadeiras de crianças tipo Isofix e cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes.

A Lifan equipou o novo SUV X80 com um motor 2.0 16V turbo de quatro cilindros em linha, com duplo comando no cabeçote e injeção direta de gasolina. A unidade rende 184 cv de potência máxima a 5.000 rpm e 280,3 Nm de torque entre 1.600 e 3.600 giros. Emparceira com o propulsor um câmbio automático de seis marchas, que permite trocas manuais na alavanca. As suspensões são McPherson na dianteira e independente tipo multilink na traseira.