Pequim

Sabe o QR Code, a "evolução" do código de barras, que não vingou no Brasil? Aqui na China vale dinheiro, mesmo. Pagar em dinheiro não é comum em Pequim, e tampouco cartão de crédito ou débito. O QR Code é a forma de pagamento predominante por aqui. Em certas ocasiões, você é visto como extraterrestre e é alvo de olhos arregalados ao pagar com notas (quando fui pagar um corte de cabelo com dinheiro, o barbeiro deu dois passos para trás), o que faz você se sentir um criminoso.

Em algum locais, eles simplesmente não vendem se você não tiver o dinheiro exato, porque não há troco. Aqui, praticamente tudo se paga com o celular, com aplicativos vinculados a sua conta bancária, como Ali Pay (do conglomerado Alibaba) ou pelo WeChat (versão chinesa - e melhorada - do WhatsApp).