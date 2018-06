Petrobras pagará cerca de US$ 3,9 bilhões por resgate de notes

A Petrobras anuncia o resultado de ofertas de recompra de títulos no exterior, pelas quais pagará nesta quarta-feira (6) cerca de US$ 3,999 bilhões aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos até a data antecipada (04/06).

A oferta, realizada em dois grupos pela subsidiária Petrobras Global Finance, expira em definitivo em 18 de junho às 23h59min (horário de Nova Iorque). A empresa explica que "como o valor em títulos entregues supera o limite estabelecido, os títulos ofertados após a Data de Expiração Antecipada não serão recomprados." O limite de recompra previamente anunciado pela PGF era de US$ 4 bilhões.

Foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores das séries 3,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2021 e 4,250% Global Notes com vencimento em outubro de 2023. Além disso, foram aceitos US$ 1.477.612.000 da série 6,125% Global Notes com vencimento em janeiro de 2022, a serem pagos em bases pro-rata e considerando o fator de 0,6607208.

No Grupo 2, foram aceitos os títulos 5,625% com vencimento em maio de 2043 e 6,750% de janeiro de 2041, além dos US$ 280.785.000 na série 6,875% com vencimento em janeiro de 2040, a serem pagos em bases pro-rata e considerando o fator de 0,72999999.