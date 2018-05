Funcionários públicos foram pressionados a votar

Internacional COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Venezuela

Maduro expulsou diplomata dos EUA em retaliação às novas sanções

Associações de trabalhadores ligadas à oposição venezuelana denunciaram, ontem, ameaças de punição do governo a funcionários públicos que não participaram da votação que levou Nicolás Maduro à reeleição. O novo mandato do presidente não é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional. Líderes opositores impedidos pela Justiça de concorrer chamaram a população a não participar. Maduro obteve 68% dos votos, e a abstenção ficou em 52%. Segundo Marlene Sifontes, da Frente Autônoma de Defesa do Emprego, Salário e Sindicato, o governo pretende cruzar os dados sobre participação para promover demissões, transferências, aposentadorias forçadas e suspensão de gratificações e de promoções. O governo pretendia alcançar uma participação maior, razão pela qual governadores chavistas convocaram, em áudios vazados, os militares a usarem "toda a máquina" do Estado para levar eleitores às urnas. São frequentes na Venezuela relatos de pressão para que o funcionalismo, estimado em 2,3 milhões de pessoas, vote a favor do governo. Foi o que ocorreu na semana passada. Uma funcionária pública de 71 anos, que ganha o equivalente a US$ 3 por mês, criticava o governo em um restaurante português do Centro de Caracas. Questionada se votaria contra Maduro, disse que não o faria por temor a retaliações. "Estou perto de me aposentar e tenho medo de não conseguir minha pensão se votar contra Maduro." Outro funcionário público, na área de pesca, disse que as recomendações para que os empregados votassem eram claras. "Ofereceram até transporte para nos levar, mas não fui votar", afirmou.De acordo com uma fonte da área sindical, pelo menos 880 mil trabalhadores deixaram o setor público desde o ano passado. Na terça-feira, na sede do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), órgão que regula a eleição, Maduro recebeu das mãos da diretora Tibisay Lucena um certificado de que venceu a disputa eleitoral de domingo. Com o documento em mãos, o chavista fez um discurso inflamado em que anunciou a expulsão do diplomata norte-americano mais graduado na Venezuela em retaliação à nova leva de sanções dos EUA. Acusando o encarregado de negócios Todd Robinson de estar envolvido em uma "conspiração militar", Maduro deu 48 horas para que ele e Brian Naranjo, outro diplomata, saiam da Venezuela. "Nem com conspirações, nem com sanções vocês segurarão a Venezuela", avisou.



Líderes do G-7 defendem convocação de novas eleições

Os presidentes e primeiros-ministros das maiores economias do mundo estão pressionando a Venezuela e pedem que Nicolás Maduro convoque novas eleições. Em um comunicado emitido ontem, os líderes do G-7 ainda acusaram o governo de Caracas de "autoritarismo", depois da votação realizada no fim de semana, que resultou em mais um mandato para o regime chavista. Assinada por Canadá, Japão, Reino Unido, EUA, França, Alemanha e Itália, e com o apoio de outros membros da União Europeia (UE), um comunicado do bloco confirmou uma "rejeição ao processo eleitoral". "Ao se recusar a aceitar padrões internacionais e ao não estabelecer garantias básicas para um processo democrático, inclusivo e justo, essa eleição e seu resultado não têm legitimidade ou credibilidade", declararam os governos. "Pedimos ao regime de Maduro que restabeleça a democracia constitucional na Venezuela e organize eleições livres e justas que possam de fato refletir a vontade democrática do povo, que libere presos políticos, restaure a autoridade da Assembleia Nacional e garanta acesso a atores humanitários", declararam os líderes do G-7. O bloco se diz "comprometido" em apoiar uma solução "negociada, pacífica e democrática" para a crise no país sul-americano.

Solicitações de residência no Brasil chegam a 10 mil em 50 dias

Desde 1 de abril, 10.079 venezuelanos deram entrada em sua regularização no Brasil, o equivalente a 20% dos pedidos nos últimos três anos. Segundo a Polícia Federal, o número representa um quinto das cerca de 50 mil pessoas que entraram no País desde 2016 por Roraima, que está em emergência social e recebe ajuda federal para lidar com o fluxo migratório. Desde 2015, segundo o departamento, 38.567 venezuelanos solicitaram a legalização no Brasil, dos quais 29.202 na modalidade de refúgio. O crescimento é registrado após o governo federal ter flexibilizado as regras de documentação para os venezuelanos que pedem a residência temporária no País, assim como as normas para a residência permanente.