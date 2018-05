Greve dos caminhoneiros compromete 80% da captação de leite no RS, diz Sindilat

Caminhões que transportam o produto operam com com dificuldades e sob ameaça, indica sindicato JOÃO MATTOS/ARQUIVO/JC

Mais de 80% da captação de leite do Rio Grande do Sul está comprometida nesta quinta-feira (24), de acordo com o Sindicato da Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS). Conforme levantamento realizado pela entidade, várias empresas suspenderam integralmente a circulação de caminhões nas diferentes rotas de coleta. Aqueles que ainda estão operando, afirma o sindicato, o fazem "com dificuldades e sob ameaça".

Em face do prejuízo, o Sindilat/RS ingressou com ações na Justiça Estadual para desbloqueio de rodovias interditadas pelo movimento de paralisação dos caminhoneiros. Nesta quarta-feira (23), foi determinada a liberação de cargas de empresas associadas à entidade em Cruz Alta e Ijuí.

A liminar se soma à decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), que determinou multa para quem obstruir rodovias federais gaúchas. No entanto, a decisão, que atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), não impede o bloqueio de vias estaduais.

Mesmo com as liberações das estradas, o sindicato alega que o cumprimento das decisões judiciais ocorre de forma "lenta" e insuficiente para repor o fluxo de coleta no campo. “O Sindilat recomenda a seus associados que, de posse das decisões (judiciais), solicitem a liberação das cargas retidas em diferentes rodovias”, orienta a entidade.

As empresas associadas ao Sindilat informam que estão com seus setores de expedição lotados e que já há registro de falta de insumos para atender à indústria. Se a manifestação prosseguir, a tendência é de que as linhas de produção sejam desativas integralmente.

Conforme o Sindilat, em condições normais, são captados 12,6 milhões de litros de cru por dia em 65 mil propriedades rurais do Rio Grande do Sul.

Também nesta quarta-feira (23), a multinacional francesa Lactalis, que opera no Brasil, informou que poderia haver interrupção da coleta do leite nas propriedades em várias regiões do país.

“Estudamos diversas alternativas para minimizar os impactos causados pela greve, mas, por motivo de força maior, não temos como garantir a continuidade da operação de coleta. Tão logo a situação volte ao normal, retomaremos nossas atividades”, afirmou a empresa, em comunicado.