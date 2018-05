EPTC repete esquema de restrições de ônibus em Porto Alegre nesta sexta

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) confirmou que a redução nos horários de ônibus adotada nesta quinta-feira (24) será mantida na sexta (25), em razão da falta de combustíveis provocada pela greve dos caminhoneiros.

Os coletivos circularão normalmente apenas das 4h30min às 8h30min e das 17h às 19h30min. Nos demais horários, as viagens serão de hora em hora e irão apenas até as 23h30min. As lotações seguem o itinerário normal e estarão autorizadas a levar passageiros em pé e circular nos corredores de ônibus fora do horário de pico.