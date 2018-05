Cinema dos Bonecos termina nesta quinta em Porto Alegre

Último dia do evento conta com exibição de dois curtas-metragens a partir das 19h30min CIA MOLHADOS NA CHUVA/DIVULGAÇÃO/JC

Tem encerramento nesta quinta-feira (24), em Porto Alegre, a 2ª edição do projeto Cinema dos Bonecos, promovido pela Cia. Molhados na Chuva. O evento conta com exibição de dois curtas-metragens, no hall da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), a partir das 19h30min.

As duas produções contam com 15 minutos de duração cada. Na primeira, Girando bonecos na TV, os protagonistas se reúnem para abrir um canal de TV. No segundo, eles apresentam matérias relacionadas a temas como museus, bullying e música.

Após a sessão, acontece um breve workshop em que o público interage com o processo de elaboração e realização do primeiro curta. Os ministrantes são Rafael Homem e Ranulfo Homem, idealizadores do projeto.