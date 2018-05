Simple Plan relembra disco de estreia em show em Porto Alegre nesta sexta

No pads, no helmets... Just balls, primeiro disco do grupo de pop punk Simple Plan, completou 15 anos em 2017. Para celebrar o lançamento, os músicos partiram em uma turnê comemorativa. O show chega a Porto Alegre amanhã: a apresentação está marcada para as 22h, no Pepsi On Stage (Severo Dullius, 1.995). O valor dos ingressos varia de R$ 180,00 a R$ 240,00, na loja Pier X do Shopping Iguatemi (João Wallig, 1.800) ou pelo site Livepass.

O repertório do espetáculo contempla o álbum na íntegra, incluindo hits como I'm just a kid, Addicted e Perfect. O registro conquistou os certificados de platina dupla nos EUA e no México, platina na Austrália e no Japão e ouro no Brasil.

Se a banda repetir o modelo de setlist executado nos últimos meses, a segunda parte do show vai ser dedicada a sucessos lançados em outros discos, como as canções Shut up e Crazy. O quinto e mais recente trabalho de estúdio do grupo é Taking one for the team, de 2016.