Obras na BR-116 vão melhorar mobilidade urbana na região de Esteio, afirma prefeito

As obras na BR-116, realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/RS) em Esteio, vão resultar em um ganho de mobilidade urbana no município porque o trecho é um dos principais gargalos de congestionamento e lentidão na Região Metropolitana de Porto Alegre. A avaliação é do prefeito da cidade, Leonardo Pascoal, que nesta quarta-feira (28) visitou a Casa do Jornal do Comércio na Expointer no Parque de Exposições Assis Brasil. Ele estava acompanhado da primeira-dama Andrea Schneider Pascoal.

“Os dois viadutos e mais a alça de acesso que estão sendo construídos na frente do Parque de Exposições estarão concluídos até o final deste ano e vão melhorar muito a circulação na rodovia e também na cidade de Esteio”, aponta. Pascoal relata que os trabalhos estão em ritmo acelerado. “Chegamos a pedir ao DNIT/RS para que houvesse uma diminuição do ritmo de trabalho em função da feira”, recorda. Sobre o viaduto de retorno próximo da Bettanin, o prefeito informa que os trabalhos estarão concluídos no primeiro semestre de 2025.

Pascoal disse que o processo de licitação do viaduto de acesso para a BR-448, a Rodovia do Parque, em parceria com o governo do Estado, será lançado no dia 11 de outubro. Porém, a obra não estará concluída para Expointer de 2025. Conforme Pascoal, a enchente de maio deixou 12 mil pessoas desabrigadas na cidade Esteio - 1,2 mil moradores foram levados para abrigos municipais. A população de Esteio, segundo o último Censo do IBGE, é composta por 76 mil pessoas.