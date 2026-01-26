ABE lança o primeiro concurso exclusivo de suco de uva brasileiro do mundo

No ano em que celebra cinco décadas de atuação, a Associação Brasileira de Enologia (ABE) dá um passo histórico e lança o Concurso do Suco de Uva Brasileiro Edição 2026 — o primeiro e único concurso no mundo dedicado exclusivamente à avaliação técnica e profissional desta bebida. A iniciativa reafirma a vocação da entidade para a vanguarda e o pioneirismo, marcas presentes ao longo de sua trajetória, ao reconhecer a qualidade, estimular o consumo e fortalecer o posicionamento do suco de uva nacional. A ação amplia o olhar da Enologia brasileira para um segmento em franca expansão. Produtores registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em conformidade com a legislação brasileira vigente, poderão inscrever suas amostras no período de 23 de fevereiro a 13 de março de 2026.



Embora algumas poucas provas contemplem, eventualmente, a categoria de suco de uva, nenhum deles é inteiramente dedicado a esta bebida. O concurso lançado pela ABE nasce com foco exclusivo, metodologia própria e avaliação conduzida por um painel de degustadores especializados, consolidando um espaço técnico inédito para reconhecimento e valorização do produto. Para o presidente da ABE, enólogo Mário Lucas Ieggli, a iniciativa representa um avanço estratégico para o setor. “O suco de uva é um produto de enorme relevância para a vitivinicultura brasileira, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural e nutricional. Criar um concurso exclusivo, com critérios técnicos e avaliação profissional, é uma forma de reconhecer quem faz bem feito, estimular a qualificação dos produtos e ampliar a percepção de valor do suco de uva nacional junto ao mercado e ao consumidor”.



A criação do Concurso do Suco de Uva Brasileiro reflete a relevância crescente do segmento no país. O consumo nacional da bebida registrou crescimento de 52% em 2023 em relação a 2016, alcançando cerca de 275 milhões de litros consumidos por ano no Brasil, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). Mais do que um reflexo de mercado, o suco de uva tornou-se também uma alternativa estratégica para o fortalecimento da viticultura em diferentes estados brasileiros, ampliando oportunidades para produtores além do Rio Grande do Sul.



Ao reconhecer tecnicamente os melhores produtos, o concurso contribui para elevar padrões de qualidade, gerar prestígio de marca e qualificar ainda mais a comunicação com o consumidor. As amostras inscritas serão avaliadas sensorialmente e poderão receber as medalhas Mérito Uva, Platina e Diamante, selos que passam a agregar valor comercial e institucional aos rótulos premiados.



Goles de saúde

Além de sua relevância econômica e cultural, o suco de uva integral é reconhecido por seus benefícios à saúde, o que tem impulsionado de forma consistente o consumo da bebida no Brasil. Naturalmente rico em compostos fenólicos, como flavonoides e resveratrol, o suco de uva está associado à ação antioxidante, ao auxílio na proteção cardiovascular e ao combate aos radicais livres. Estudos também relacionam o consumo regular do suco de uva integral à melhora da circulação sanguínea e ao suporte ao sistema imunológico, atributos que dialogam com a crescente busca do consumidor por alimentos naturais, funcionais e livres de álcool. Nesse contexto, a qualificação técnica do produto torna-se ainda mais relevante, reforçando a importância de critérios rigorosos de avaliação sensorial e de qualidade.



Serviço: Concurso do Suco de Uva Brasileiro 2026

Inscrições e entrega das amostras: 23 de fevereiro a 13 de março de 2026

Degustação das amostras: 9 e 10 de abril de 2026

Divulgação dos resultados: 11 de abril de 2026

Regulamento completo e link para inscrições serão disponibilizados no site www.enologia.org.br a partir do dia 23 de fevereiro.