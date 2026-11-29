A Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) reagiu à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o estado de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado. Em carta aberta divulgada neste sábado (28), a entidade criticou o uso da expressão "morto-vivo" para se referir ao ex-presidente e ressaltou que pessoas com demência continuam vivas, têm direitos e merecem respeito e dignidade, independentemente do estágio da doença.

A manifestação foi motivada pela fala de Lula na sexta-feira (27), durante visita ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio. O presidente se desculpou publicamente e disse que cometeu "uma gafe muito ruim".

Na carta, a ABRAz reconhece que o comentário ocorreu em um contexto de defesa de uma questão importante: o envelhecimento saudável. Na ocasião, Lula assinou um protocolo de intenções para a elaboração de uma proposta de serviço especializado em envelhecimento e longevidade saudável. "Nada justifica o descuido. Nem mesmo a boa intenção", afirma a associação.

A entidade ressalta que uma pessoa com demência não deixa de viver ao perder a memória, a autonomia ou a capacidade de reconhecer os próprios familiares. Segundo a ABRAz, mesmo nos estágios mais avançados da doença, ela continua sendo capaz de sentir, estabelecer vínculos e responder a estímulos. "Quem vive com demência continua sentindo, se relacionando à sua maneira e respondendo ao toque, à voz conhecida, à música e ao cuidado", afirma a entidade.

A associação também chama a atenção para os efeitos que declarações estigmatizantes podem provocar. Na avaliação da entidade, ao classificar uma pessoa com Alzheimer como alguém que não vive mais, uma autoridade pública pode reforçar preconceitos sobre a doença e afetar não apenas quem recebe o diagnóstico, mas também seus familiares e cuidadores. Esse tipo de discurso também pode levar famílias a esconder a condição por vergonha, dificultando o reconhecimento da doença e a busca por diagnóstico.

A carta aponta quatro consequências desse tipo de discurso: atinge a dignidade da pessoa com demência, que muitas vezes não consegue se defender; aumenta o sofrimento de familiares, que já lidam com sentimentos de culpa, luto, cansaço e medo do julgamento; reforça a ideia equivocada de que a demência representa o fim da vida; e pode levar famílias a esconder o diagnóstico por vergonha.

A ABRAz pondera, no entanto, que reconhecer a dignidade dessas pessoas não significa ignorar a gravidade do Alzheimer em estágio avançado. "É por conhecer essa dor que afirmamos: ninguém deve ser reduzido à sua doença", diz a associação.

A entidade também lembra que o País conta, desde 2024, com a Lei nº 14.878, que instituiu a Política Nacional de Cuidado Integral às Pessoas com Doença de Alzheimer e Outras Demências. Para a ABRAz, a implementação dessa política passa também pela forma como governantes e legisladores falam sobre o tema.

Lula pede desculpas

No sábado (28), Lula se desculpou publicamente pela declaração sobre o estado de saúde de Fernando Henrique Cardoso. Durante uma transmissão ao vivo com o deputado federal André Janones (Rede-MG), o presidente reconheceu que cometeu uma "gafe muito ruim" e pediu perdão ao ex-presidente, aos familiares dele e à população brasileira.

"Foi uma falha minha e eu quero pedir desculpas, Fernando Henrique, a você e à sua família, todos os familiares, e ao povo brasileiro. Prometo nunca mais cometer uma gafe dessas", afirmou.

Ao explicar o episódio, Lula disse que participava, na sexta-feira (27), de um encontro com pessoas idosas no Rio de Janeiro, onde defendia a criação de uma política pública voltada ao cuidado dessa população. Segundo ele, ao falar sobre a importância de garantir que os idosos tenham condições de viver com qualidade, acabou fazendo um comentário inadequado sobre FHC.

"Ontem eu estava no Rio de Janeiro fazendo um encontro com as pessoas idosas - porque eu quero criar uma política para cuidar dos idosos -, e na minha fala, eu cometi uma gafe muito ruim. Eu disse que eu não quero um exílio para as pessoas idosas, que eu quero fazer as pessoas viverem", declarou.

Na noite de sexta-feira (27), a Fundação Fernando Henrique Cardoso havia divulgado uma manifestação lamentando a declaração de Lula a respeito da saúde de FHC. Em nota publicada no X (ex-Twitter), a entidade disse que "as palavras do atual presidente não correspondem aos fatos."