O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, vai liderar, a partir da próxima semana, a transição com o futuro ministro da pasta, Luiz Carlos Trabuco Cappi. As discussões devem abranger propostas de ajuste fiscal e outros temas da agenda econômica do governo Lula.

Trabuco aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato, com o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.

Integrantes do Ministério da Fazenda afirmam que a transição com Trabuco será alinhada ao atual ministro, Dario Durigan.

Além do debate sobre as medidas de ajuste fiscal necessárias à sustentabilidade das contas públicas, Ceron deve discutir outros temas com o futuro ministro, entre eles questões tributárias, mercado de carbono, assuntos regulatórios, emissões e estratégia de dívida.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco defende recuperar o controle do Orçamento, revisar os benefícios tributários e cortar despesas sem aumentar impostos. No seu diagnóstico, a melhora na trajetória da dívida abre caminho para a queda dos juros.

Trabuco foi o primeiro ministro confirmado para o quarto mandato de Lula. A escolha indica que o presidente fará um ajuste fiscal mais rigoroso em sua próxima gestão, o que já provoca críticas dentro do PT.

A nomeação levou o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, a ter a melhor semana desde o primeiro turno, enquanto o dólar caiu 7%, para R$ 5,51.

Com o anúncio do ministro da Fazenda, Lula dá o pontapé inicial na montagem da Esplanada em seu quarto mandato. A expectativa é que, nos próximos dias, sejam confirmados Camilo Santana (PT) na Casa Civil e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no novo Ministério da Segurança Pública.

Além disso, o ministro Bruno Moretti deve continuar à frente do Planejamento e Orçamento. Ele formulou o primeiro pacote de medidas de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso na última segunda-feira (23), com impacto estimado em R$ 50 bilhões para o próximo ano.

Alexandre Padilha, por sua vez, seguiria comandando a Saúde. Partidos de centro que integraram o terceiro mandato do petista devem manter presença na Esplanada a partir de 2027. O MDB, por exemplo, seguiria com Transportes --o governo chegou a oferecer também Previdência, mas o partido não quis. O PSD continuaria com Agricultura, pasta que já comanda hoje.