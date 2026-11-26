O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), indicou nesta quinta-feira (26) dois novos nomes ao primeiro escalão. Com estes anúncios, três secretarias ainda não tiveram seus futuros titulares revelados.
O deputado federal reeleito Marcelo Moraes (PL) assumirá a Secretaria de Gestão, Governança e Parcerias. Com a ida dele para a pasta, o parlamentar suplente Coronel Ustra (PL) ocupa cadeira em Brasília.
Também foi indicado o ex-prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin (2021-2024, PL), para o comando da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Região Metropolitana.
Ainda faltam as nomeações para as secretarias de Saúde, Prevenção e Qualidade de Vida; de Desenvolvimento Social, Justiça e Direitos Humanos; e de Meio Ambiente, Minas e Energia.
Zucco ainda anunciou Douglas Cleber de Souza como Chefe do Escritório de Representação em Brasília; o coronel Artur Barcellos como Comandante-geral da Brigada Militar; Rodrigo Schoenfeldt como Subcomandante geral da Brigada Militar; a coronel Cristiane Nunes de Oliveira como Comandante-geral do Corpo de Bombeiros - será a primeira mulher a comandar a instituição; o coronel Felipe Santos Rocha na chefia do Gabinete de Segurança Institucional; e Marcelo Nadler como Chefe do Instituto-Geral de Perícias.
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