A dificuldade do presidente Lula (PT) em fazer avançar a indicação de Jorge Messias, somada à sua resistência em aceitar o nome de Rodrigo Pacheco, resultou em um jogo zerado para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal). Nesse contexto, cresceu o movimento por uma mulher para a corte.
Até o momento, a pressão para uma ministra negra vem da sociedade civil e de alguns setores do entorno do presidente. Lula, no entanto, tem sido descrito como silencioso a respeito do tema. Interlocutores do petista avaliam que ele pode já ter um nome em mente, mas evita antecipá-lo enquanto não mede a reação dos diferentes grupos à mudança de cenário -sobretudo depois da negativa dada a Pacheco, ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) e o preferido de integrantes do Supremo e da cúpula do Congresso.
Aliados do presidente relatam que ele mantém a preferência pelo chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), mas que ouviu recados da cúpula do Congresso de que o nome seria rejeitado novamente. Lula, por sua vez, não quer ceder à pressão por Pacheco e verbalizou a resistência. É nesse cenário que passou a cogitar a construção de outro nome para o posto.
O entorno de Lula afirma que o petista não vê alguém que cumpra todos os requisitos desejados para a cadeira. A avaliação é a de que, caso de fato decida ampliar a representatividade feminina, o mandatário teria que optar entre perfis distintos.
Ex-ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e primeira ocupante negra de uma cadeira na corte, Edilene Lôbo tem surgido como um nome viável. Ela é vista com bons olhos porque serviria como um gesto à base eleitoral que cobra a indicação da primeira-ministra negra da história do Supremo. Ela tem um currículo considerado de peso na área jurídica, com atuação como advogada e professora.