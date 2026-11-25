O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou sem vetos nesta terça-feira (24) o projeto de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso Nacional, que ficou conhecido como plano Moretti.

A proposta de ajuste nos gastos da União, elaborada pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, prevê medidas para elevar a arrecadação e permitir maior contenção de gastos a partir de 2027. As medidas de contenção acalmam ânimos do mercado, que voltou a cobrar responsabilidade fiscal para o próximo mandato de Lula.

O plano desagradou alas da esquerda, que disseram que a proposta poderia trazer cortes nas áreas de saúde e educação, o que foi desmentido pelo ministro.

A sanção foi feita de forma protocolar, sem cerimônia, e publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

O texto-base da proposta foi aprovado na noite desta segunda-feira (23) por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções - eram necessários pelo menos 257 votos. Os deputados rejeitaram sugestões de modificação ao projeto. O impacto estimado é de R$ 50 bilhões nas contas de 2027.



A proposta dá instrumentos para o governo perseguir o centro da meta fiscal, ao prever gatilhos para aumentar a contenção de gastos no Orçamento, corte de benefícios fiscais e limite ao uso de créditos tributários, entre outras medidas.

A votação acelerada do texto nesta segunda-feira teve como pano de fundo a divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. Isso porque um dos dispositivos retira do cálculo da meta fiscal de 2026 até R$ 10,5 bilhões em despesas com subsídios a produtores e importadores de óleo diesel. Se o texto não fosse aprovado, o governo precisaria contingenciar esse valor em recursos do Orçamento.



A oposição criticou a proposta do governo Lula, que foi recebida com desconfiança pelo mercado financeiro. O dólar chegou a bater R$ 6 na segunda-feira, antes de fechar o dia a R$ 5,92. Ainda assim, 7 deputados do PL votaram a favor do texto; 86 foram contrários.

O PSOL decidiu obstruir a votação. Em discurso, o líder do partido, Tarcísio Motta (RJ), afirmou que, longe de ser contraditória, a posição era coerente com a trajetória do partido. O deputado Lindbergh Farias, que já havia liderado o fogo amigo contra o ajuste do governo durante a votação no Senado, foi o único parlamentar do PT a discursar contra a proposta no plenário. Ele se absteve na votação do texto principal.