Os empregadores não vão precisar pagar valores extras aos trabalhadores pelo segundo dia de descanso semanal remunerado com o fim da escala 6x1 a partir de 16 de dezembro, segundo portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada nesta segunda-feira (23). Esse era um dos temores no setor empresarial a respeito da implantação da escala 5x2, já que, até então, o trabalhador tinha direito a apenas um descanso remunerado e, conforme a emenda constitucional 141, passará a contar com dois repousos semanais remunerados.

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A medida consta na portaria MTE 2.041/2026. A expectativa era que ela viesse no decreto 13.173, assinado pelo presidente Lula na quinta-feira (19), mas o documento tratou apenas do divisor das horas de trabalho. "A portaria 2.041/2026 traz uma definição importante para as empresas: o segundo dia de repouso semanal, criado pela emenda constitucional 141, não aumenta o salário do mês nem multiplica os reflexos sobre horas extras e verbas variáveis", afirma a advogada Silvia Rebello Monteiro, sócia trabalhista do Urbano Vitalino Advogados.

Segundo ela, para quem recebe por mês, como a maioria dos trabalhadores, os dois repousos já estão incluídos no salário, que permanecerá o mesmo. Já para quem recebe por hora, o valor da hora deverá ser ajustado para que a remuneração mensal continue igual à média dos últimos 12 meses. "Os dois dias de repouso são remunerados em conjunto, por um valor único", explica.

Silvia Ribeiro afirma ainda que nas empresas que já reduziram a jornada, o custo não muda, mesmo com a alteração do divisor, feita por decreto publicado pelo governo na semana passada, mas, nesse caso, há reflexo em horas extras, adicional noturno e outras parcelas calculadas por hora. O divisor, que antes era 220 passa para 210 e, depois, para 200.

Para ela, no entanto, por se tratar de uma portaria, que é norma administrativa, a medida pode ser questionada. O ideal para empresas é fazer a negociação coletiva com sindicatos de trabalhadores. A portaria traz as regras sobre o repouso semanal remunerado no artigo 11. Segundo o documento "a ampliação do repouso semanal para dois dias não altera a base de cálculo da remuneração" e "não gera, por si só, acréscimo na remuneração do empregado, sem prejuízo da vedação de redução salarial e da manutenção dos pisos salariais vigentes".