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Publicada em 23 de Novembro de 2026 às 21:40
Com isso, o texto será votado diretamente em plenário, sem necessidade de tramitar nas comissões da casaAgência Brasil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (23) o requerimento de urgência para a votação do projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que trata de medidas de ajuste fiscal das contas públicas. Foram 318 votos favoráveis, 135 contrários e seis abstenções.