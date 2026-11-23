O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve começar a semana pensando nas vagas abertas no Supremo Tribunal Federal (STF) e algumas também em diferentes autarquias, como no Banco Central, conforme fontes próximas ao chefe do Executivo. A expectativa é que as indicações sejam apresentadas até meados da semana e que a formalização ocorra até sexta-feira (27).

Na pior das hipóteses, os nomes devem ser conhecidos na segunda-feira da semana que vem para que haja tempo hábil para avaliação pelo Senado com a composição atual de parlamentares. A partir do ano legislativo de 2027, a composição da Casa contará com muito mais senadores da oposição.

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Uma pessoa próxima de Lula afirmou que, antes, o presidente não estava com esse foco, mas agora "colocou a cabeça dele em torno disso". De acordo com essa autoridade, nos últimos dias, o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, conversou com os presidentes dos partidos aliados e apresentou o quadro ao chefe do Executivo.

"Edinho fez o mapa das forças políticas que vão compor com o governo, mas ele não quis ouvir nomes, apenas os interesses dos partidos", disse. O Palácio do Planalto e o Senado iniciariam conversas de indicações de nomes de autarquias após Lula voltar de viagem ao exterior.

É possível que alguns nomes para comandar ministérios também saiam nos próximos dias, segundo os interlocutores consultados. Não necessariamente as indicações para as autarquias e as chefias da Esplanada serão anunciadas de uma só vez, de acordo com as conversas que estão sendo alinhavadas. A expectativa é que os nomes sejam conhecidos em três semanas, de forma mais ampla.

O mercado financeiro, por exemplo, tem pressionado para que Lula diga com celeridade quem ficará à frente da Fazenda - se Dario Durigan permanecerá no cargo ou se outro nome será escolhido. Segundo esse interlocutor do Palácio do Planalto, o presidente não está "lendo a pressa do mercado e a preocupação com a possibilidade de deterioração das contas públicas", mas fará a indicação "nos próximos dias".

Ao mostrar essa postura mais blasé na quinta-feira (19) em relação ao comandante da equipe econômica no Lula 4, o mercado pressionou a cotação do dólar, que se aproximou de R$ 6,00 e fez o BC intervir no câmbio pela primeira vez neste ano. Em suas mais recentes declarações públicas, Durigan vem enfatizando a necessidade de dar mais guidance ao mercado, por meio de medidas e projetos efetivos, e não apenas no "gogó".

A avaliação de assessores de Lula é de que é possível entender a pressão dos mercados, mas que também essa ansiedade é ruim para o governo. A expectativa é que os nomes para recompor o STF, o BC, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sejam os primeiros a serem apresentados. No geral, há pelo menos 21 postos abertos nas autarquias do governo.