Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaTransição No Piratini

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 16:06

Luciano Zucco anuncia próxima estrutura de governo com 18 secretarias

Estrutura foi definida após reuniões de integrantes do futuro governo eleito nesta segunda (16)

Estrutura foi definida após reuniões de integrantes do futuro governo eleito nesta segunda (16)

Celito Junior/Divulgação/JC
Compartilhe:
Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), confirmou que a próxima estrutura administrativa do Piratini contará com 18 secretarias, uma redução de quase 40% em relação à atual composição do secretariado do governo Eduardo Leite (PSD), que conta com 28 pastas. A estrutura foi definida após reuniões de integrantes do futuro governo eleito nesta segunda-feira (16).

Notícias relacionadas