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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:48

Tarcísio critica 'plano Moretti' e defende possibilidade de adiar reforma tributária

"Se deu um primeiro passo, mas ele é bastante insuficiente", afirma governador de São Paulo

"Se deu um primeiro passo, mas ele é bastante insuficiente", afirma governador de São Paulo

Pablo Jacob/Governo de SP/JC
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Agências
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Senado Federal na última quinta-feira (12) e defendeu a possibilidade de adiar a reforma tributária durante sua participação no AgroForum SP 2026, evento organizado pelo BTG Pactual, nesta segunda-feira (16).
Segundo ele, as medidas aprovadas pelo Senado no chamado "plano Moretti" são insuficientes para enfrentar o crescimento dos gastos públicos e da dívida e ainda transferem parte do custo do ajuste para estados e municípios.
"Se deu um primeiro passo, mas ele é bastante insuficiente. Não se está atacando a questão estrutural do gasto nem a dívida, se está de certa forma olhando o cumprimento da meta de 2027", disse.

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