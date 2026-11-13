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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 19:23

Zucco entrega projeto de estrutura administrativa à Assembleia e anuncia novos nomes na próxima semana

Governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco também apresentou futuros titulares da Casa Civil, Segurança, Educação e Cultura ontem ?

Governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco também apresentou futuros titulares da Casa Civil, Segurança, Educação e Cultura ontem ?

Mateus Raugust/Divulgação/JC
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O governador eleito do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco (PL), deve encaminhar à Assembleia Legislativa até a próxima quinta-feira (19) o projeto que estabelece a estrutura administrativa para a gestão 2027-2030. A proposta está em elaboração por Zucco e sua equipe, com coordenação do futuro secretário-chefe da Casa Civil, Leandro Sonne. Ainda na próxima semana novos nomes do secretariado devem ser anunciados.

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