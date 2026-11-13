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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 13:59

STF realiza julgamento sobre calendário de implementação do fim da escala 6x1

Até o momento, com os votos de Fávio Dino e Alexandre de Moraes, o placar está em 2 votos a zero

Até o momento, com os votos de Fávio Dino e Alexandre de Moraes, o placar está em 2 votos a zero

Gustavo Moreno/STF/JC
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O Supremo Tribunal Federal (STF) iniciou, nesta sexta-feira (13) de manhã, a votação sobre o calendário de implementação do fim da escala de trabalho 6x1, em liminar concedida pelo ministro Flávio Dino na quinta-feira (12). 

A decisão manteve o período de transição e flexibilizou algumas das regras para o novo modelo, autorizando distribuição das folgas por meio de negociação coletiva e estabelecendo um prazo de 90 dias para que empresas e sindicatos renegociem condições previstas em acordos anteriores. A medida será submetida ao referendo do plenário da Corte.

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