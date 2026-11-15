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CapaPolíticaEntrevista Especial

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 00:25

Paulo Paim elege escala 5x2 como sua principal bandeira em 40 anos de Congresso

Senador gaúcho Paulo Paim (PT)

Senador gaúcho Paulo Paim (PT)

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/ESPECIAL/JC
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Bolívar Cavalar
Bolívar Cavalar Repórter
Único congressista brasileiro que atua no Parlamento federal de forma ininterrupta desde a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, o senador gaúcho Paulo Paim (PT) está se despedindo da política institucional e não concorreu à reeleição no pleito deste ano. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, Paim aborda os seus 40 anos no Congresso, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, e destaca as propostas e os projetos que ele ajudou a avançar no Legislativo.

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