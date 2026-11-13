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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 11:10

Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da Asean

Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da Asean

Lula chega às Filipinas; Brasil quer ser Parceiro de Diálogo da Asean

Agência Brasil
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Agências

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já se encontra nas Filipinas nesta sexta-feira (13). A agenda oficial da visita está prevista para os dias 14 e 15, quando participará como convidado da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco com o qual o Brasil pretende ampliar as relações. 

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