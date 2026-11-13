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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 10:51

PF deflagra nova fase de operação que mira suspeitas de desvios de emendas para 'Dark Horse'

Agentes da Polícia Federal cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília

Agentes da Polícia Federal cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília

Reprodução/Polícia Federal/JC
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Agências
A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (13) a segunda fase da Operação Make Up, que investiga suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. A primeira fase da operação, em setembro, teve como um dos alvos o deputado Mario Frias (PL-SP), que é autor das emendas sob investigação e roteirista do filme "Dark Horse". Também foi cumprido mandado contra Karina Gama, da Go Up Entertainment, produtora da obra.
Nesta sexta-feira (13), agentes da Polícia Federal cumprem um mandado de busca e apreensão em Brasília contra Raphael Augusto Azevedo, ex-assessor de Mario Frias, que não foi localizado na primeira fase da operação.

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