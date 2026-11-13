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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 09:08

Polícia Federal combate fraudes em contratações emergenciais após enchentes no RS

Ação promoveu o bloqueio de ativos financeiros que somam mais de R$ 10 milhões, além da apreensão de três veículos

Ação promoveu o bloqueio de ativos financeiros que somam mais de R$ 10 milhões, além da apreensão de três veículos

Polícia Federal/Divulgação/JC
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A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13), a Operação Deságue, destinada a apurar possíveis fraudes em contratações emergenciais realizadas pelos municípios de Canoas e Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, durante o estado de calamidade pública provocado pelas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. A investigação tem como objetivo apurar a contratação de serviços de locação e as operações de motobombas utilizadas para a retirada das águas que atingiram bairros dos dois municípios, com emprego de recursos federais destinados à resposta ao desastre climático.

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