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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 08:35

PGR se manifesta contra revisão criminal de condenação de Jair Bolsonaro

Ex-presidente da República foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Ex-presidente da República foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado

Sergio Lima/ AFP/ JC
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Agências
O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a revisão criminal solicitada pela defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. No parecer, enviado na quinta-feira (12), ao ministro Kassio Nunes Marques, relator da ação, ele afirma que os advogados não apresentaram fatos para justificar a revisão da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

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