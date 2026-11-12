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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 21:40

Texto-base de projeto que prevê ajuste fiscal de até R$ 60 bilhões é aprovado no Senado

O próximo passo será a análise de possíveis alterações no texto, cuja votação está prevista para a próxima terça-feira (17)

O próximo passo será a análise de possíveis alterações no texto, cuja votação está prevista para a próxima terça-feira (17)

Jonas Pereira/SENADO FEDERAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências

Por 45 votos a 31, o Senado aprovou nesta quinta-feira (12) o texto-base da proposta do governo federal para um ajuste fiscal com potencial de gerar economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões em 2027. O próximo passo será a análise de possíveis alterações no texto, cuja votação está prevista para a próxima terça-feira (17).

As ações diminuem espaço para o aumento de despesas e permitem ao governo ampliar o controle dos gastos públicos com o objetivo de cumprir a meta do próximo ano.

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