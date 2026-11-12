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CapaPolíticaCongresso Nacional

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 16:59

Paulo Paim anuncia lançamento de novo livro na Feira do Livro de Porto Alegre

Senador gaúcho Paulo Paim (PT)

Senador gaúcho Paulo Paim (PT)

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/ESPECIAL/JC
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JC
JC
O senador gaúcho Paulo Paim (PT) visitou a sede do Jornal do Comércio nesta quinta-feira (12) para anunciar o lançamento do livro “Política Com Alma”, que ocorrerá neste sábado (14) na Feira do Livro de Porto Alegre.

Paulo Paim foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e concedeu entrevista à reportagem em que fez um balanço de seus 40 anos de atuação no Congresso Nacional. O material da entrevista será publicado na próxima segunda-feira (16) nas edições online e impressa do Jornal do Comércio.

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